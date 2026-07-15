El Compostela se hace con los servicios del central asturiano Miguel Prado

Miguel del Prado Barrio (Gijón, 31/03/1999) es nuevo jugador de la SD Compostela. El club anunció la incorporación del central asturiano de 27 años que llega procedente del Ourense CF y firma hasta final de temporada.

El defensor gijonés aportará experiencia y calidad a la zaga picheleira. Fue pieza fundamental en la ciudad de las Burgas a lo largo de tres temporadas en las que consiguió el ascenso a Primera Federación y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de todo el equipo. Con el Ourense CF, Prado disputó 112 partidos —92 de ellos como titular— superando los 2.400 minutos de juego en todas las campañas.

El central, que se suele desenvolver en el perfil derecho, llega a la capital gallega después de completar más de 3.000 minutos en la última campaña con el conjunto auriense. Además, mostró su poderío en la histórica participación del equipo de A Ponte en la Copa del Rey, eliminando a Real Oviedo y Girona antes de quedar apeado a manos del Athletic Club de Bilbao.

Miguel Prado ante el Girona en Copa del Rey. / Cedida

Con su incorporación, el Compos refuerza su defensa con "un central que destaca, por su solidez, su contundencia en los duelos, su dominio del juego aéreo y su capacidad para iniciar el juego desde atrás". Prado responde a un tipo de futbolista muy valorada para la dirección deportiva que ve, en él, el potencial para liderar la defensa junto a Pablo Crespo.

El defensor creció en el sistema formativo del Sporting de Gijón desde donde dio el salto a la UD Llanera de Tercera División y, posteriormente, al Marino de Luanco con el que debutó en Segunda División B. También formó parte del CD Tuilla, Madalena de Morcín y SD Formentera. Una amplia trayectoria que presume de experiencia en la categoría. Entre la antigua Segunda B y la actual Segunda RFEF, Prado acumula 119 partidos mientras que en Primera Federación disputó 75 encuentros.

El movimiento de Prado, unido a los refuerzos de Manu Rivas, Jordan y Mario Hermo, termina de perfilar la zaga compostelanista que suma una posibilidad más al abanico de Carlos de Lerma. El técnico extremeño tiene ahora a su disposición a dos centrales puros, dos laterales derechos y otros dos zurdos. Dentro de esta lista los nombres de Damián Noya y Mario Hermo destacan por su polivalencia. Los dos jugadores santiagueses tienen la capacidad de formar en el costado de su pierna dominante —izquierda y derecha, respectivamente— y también en el centro de la defensa.