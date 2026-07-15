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El Open Británico comienza con normas para prevenir los insultos a los golfistas

La organización quiere evitar que se repitan las experiencias vistas en el último Open de EEUU y la última Ryder Cup

Jon Rahm, en una sesión de prácticas antes del inicio del Open Británico.

Jon Rahm, en una sesión de prácticas antes del inicio del Open Británico. / EFE

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Albert Guasch

Albert Guasch

En la 154ª edición del Open Británico que comienza este jueves en el campo inglés de Royal Birkdale, cerca de Liverpool, se espera que la bola ruede mucho debido al viento y al tiempo cálido que se pronostican. Prohibido caerse en el búnker, muy hondos, en un recorrido de calles estrechas. Esa es la consigna a los jugadores. Al público, prohibido proferir insultos, como ocurrió en el pasado Open de Estados Unidos o en la última Copa Ryder.

SOUTHPORT (United Kingdom), 15/07/2026.- Scottie Scheffler of the USA in action during practice day at the British Open Golf Championships at Royal Birkdale in Southport, Britain, 15 July 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Scottie Scheffler, entrenando antes del inicio del Open Británico. / ADAM VAUGHAN / EFE

El Royal and Ancient Golf Club (R&A), organizador del último ‘major’ de la temporada, ha preparado un catálogo de normas con el fin de que los espectadores que sigan el torneo en directo contribuyan a crear un ambiente “acogedor, inclusivo y respetuoso”. Que se note que esto no es América, sino tierra de caballeros.

La pretensión del llamado Compromiso del Open es salvaguardar “el ambiente único” que ha caracterizado al legendario campeonato desde su primera edición en 1860. “No se dirija a los jugadores de forma inapropiada durante el juego, ni solicite autógrafos fuera de las áreas designadas” y “celebre el buen juego de forma justa y deportiva". Son algunas de las directrices del código.

Seis españoles

Los aficionados pueden hacer uso del móvil, pero en silencio y sin flash a la hora de sacar fotos, y beber alcohol de forma "responsable y respetuosa". Las banderas, la ropa o las muestras de apoyo deben ser respetuosas con los jugadores "y no deben obstruir la visibilidad, interrumpir el juego ni afectar negativamente la experiencia de los demás".

Spain's Jon Rahm leaves the 18th green after a practice round ahead of the 154th Open Golf championship at Royal Birkdale Golf Club near Southport in north-west England on July 15, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. RESTRICTED TO EDITORIAL USE

Jon Rahm abandona el hoyo 18 tras una sesión de prácticas. / ANDY BUCHANAN / AFP

El torneo cuenta con seis españoles y el estadounidense, Scottie Scheffler, número uno del mundo, como defensor de la corona. La última vez que un español conquistó el legendario torneo británico fue Severiano Ballesteros en 1988.

Jon Rahm, en su décima participación, llega con "la confianza alta" pero sabedor que su participación en los torneos grandes en los dos últimos años no ha sido satisfactoria. "Me gustaría estar en la pelea con más frecuencia, simplemente tener opciones”, admitió el golfista vasco.

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Aparte de Rahm, el sexteto español está formado por Eugenio Chacarra, debutante en el Abierto Británico y quizá el que está más en forma de todos, David Puig, Ángel Ayora, Josele Ballester y el amateur Alejandro de Castro.

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Fuente: El Periódico

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