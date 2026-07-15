Roberto Anidos se une a al proyecto del Obradoiro

El Monbus Obradoiro sigue perfilando su proyecto de regreso a la ACB. En el día de ayer, el club confirmó la incorporación de Roberto Anidos a su dirección deportiva, un movimiento que refuerza su estructura.

El especialista coruñés en scouting y análisis de jugadores ya venía colaborando con la entidad picheleira a través de Next Radar Basketball, empresa con la que el Obradoiro alcanzó recientemente un acuerdo estratégico, aunque finalmente ambas partes han decidido dar un paso más e integrar al CEOde Piratas del Basket directamente en el organigrama deportivo del club.

La colaboración entre ambas iniciativas perseguía, en su momento, fortalecer el departamento deportivo del club con nuevas herramientas y metodologías orientadas al seguimiento de jugadores, la evaluación de talento y la planificación competitiva. La entidad santiaguesa buscaba así fortalecer una de las áreas clave en su vuelta a la máxima categoría del baloncesto español.

Ahora, la incorporación de Anidos supone trasladar esa colaboración al día a día de la dirección deportiva, donde trabajará de forma directa en la planificación de la plantilla y en las labores de scouting.

En este contexto, el nuevo miembro de la dirección deportiva del Obradoiro aportará su experiencia para reforzar las labores de búsqueda de perfiles que contribuyan a la confección de una plantilla competitiva para el regreso a la Liga ACB.

Anidos cuenta con experiencia en el análisis y la detección de talento, tanto en el baloncesto nacional como internacional, un perfil que el Obradoiro considera clave para fortalecer su proyecto deportivo.

Además, la empresa que unió al Obra y Anidos, Next Radar Basketball, sigue difundiéndose internacionalmente, ya que el vínculo con el conjunto gallego se une a otras colaboraciones que conectan a la agencia de scouting con entidades de mucho nivel del baloncesto mundial como los New York Knicks.