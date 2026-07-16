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El juzgado admite a trámite una demanda de Galicia y Andalucía contra la Federación Española de Pesca por excluirlas del mapa de campeonatos nacionales

La Justicia tramita en Madrid la demanda de las federaciones gallega y andaluza contra la entidad nacional por supuesta discriminación en la asignación de sedes en el calendario de 2026

Un campeonato gallego de pesca en la ría de Vigo

Un campeonato gallego de pesca en la ría de Vigo / Marta G. Brea

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Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

La sección Civil del tribunal de instancia número 77 de Madrid admitió a trámite la demanda presentada por las federaciones autonómicas de pesca de Galicia y de Andalucía contra la Federación Española de Pesca y Casting al considerarse discriminadas por su "exclusión y no asignación" de sedes para la celebración de campeonatos nacionales.

En el caso de Galicia, la comunidad lleva sin ser sede de campeonatos de pesca de nivel nacional desde 2018, según fuentes de la directiva autonómica, lo que motivó la presentación de esta demanda conjunta con Andalucía para defender lo que consideran sus derechos a acoger y organizar campeonatos nacionales de pesca en río y mar.

El juzgado "estima que la parte demandante reúne los requisitos" para comparecer en juicio y reconoce las competencias del tribunal para abordar la cuestión, por lo que admite la demanda. Acto seguido, da veinte días a la Federación Española de Pesca para que conteste.

Del mismo modo, el juzgado admite las cautelares que pedían las federaciones demandantes, que pasaban por "la suspensión de la eficacia del acuerdo adoptado por la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Pesca y Casting (FEPyC) del 1 de febrero de 2026, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Competiciones 2026, exclusivamente en lo relativo a la exclusión y no asignación de sedes a las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía". También adopta una medida cautelar positiva consistente en "ordenar a la demandada la concesión e inclusión provisional en dicho calendario 2026 de las competiciones oficiales que fueron solicitadas en tiempo, forma y con el preceptivo aval técnico" por parte de Galicia y Andalucía.

Ahora, ambas partes está citadas el día 27 de este mes para resolver las cautelares.

Campeonato autonómico de salmónidos en el Deza

Campeonato autonómico de salmónidos en el Deza / FdV

"Es una discriminación a los deportistas gallegos y andaluces"

En la asamblea de febrero de la FEPyC, las federaciones de pesca de Galicia y Andalucía votaron en contra de la aprobación del Calendario Oficial de Competiciones y formularon voto particular.

Se basan en que quedaron fuera de la organización de campeonatos a nivel de España por "arbitrariedad", ya que no hay justificaciones técnicas como el mal estado de las aguas o las instalaciones para sacarlas del mapa de competiciones. También creen que esta decisión vulnera el propio Estatuto de la Federación Española, que en su artículo 7 obliga a la promoción de la pesca deportiva "en todo el territorio nacional".

Sorprende, argumentan Galicia y Andalucía, que justo queden fuera dos de las comunidades "con mayor litoral y licencias" de España, discriminando a sus deportistas con respecto a los de otras autonomías.

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Por todo ello, denuncian una "desviación de poder", al entender que se usa el Calendario Oficial como medida de presión o castigo contra las federaciones de Galicia y Andalucía por las "discrepancias políticas existentes" entre federacones, un enfrentamiento que mantienen en otros ámbitos y que viene ya de la pandemia.

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