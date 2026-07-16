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La SD Compostela ficha a Buba como su nuevo delantero

El delantero gerundense de 1,88 metros, que también se adapta a las bandas, procede del Getafe B y firma hasta junio de 2027

Buba celebrando un gol con el Getafe B.

Buba celebrando un gol con el Getafe B. / SD Compostela

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André Couce

André Couce

Santiago

La SD Compostela anunció la incorporación de Boubacar Ba Ba, Buba, para la temporada 2026/27. El delantero gerundense, nacido el 18 de agosto de 2004, llega procedente del Getafe B, de Segunda Federación, y firma con el conjunto blanquiazul hasta junio de 2027.

Buba, de 1,88 metros, responde al perfil de atacante potente y polivalente que buscaba el Compos para reforzar su frente ofensivo. Puede actuar como delantero centro, pero también adaptarse a cualquiera de las bandas, aportando profundidad, movilidad y trabajo sin balón.

El nuevo jugador blanquiazul destaca por su capacidad para fijar a los centrales, ganar duelos aéreos y jugar de espaldas, pero también por sus desmarques de ruptura y su intensidad en la presión. Su llegada permite al equipo santiagués sumar una pieza con margen de crecimiento, físico y predisposición para el esfuerzo colectivo.

Formado en clubes como Llagostera, Europa y Cádiz, Buba acumuló experiencia en Tercera Federación con La Palma y Diocesano, donde firmó nueve goles, antes de dar el salto a Segunda Federación con el filial del Getafe. Ahora aterriza en Santiago con la ambición de seguir creciendo y ayudar al Compos en una temporada exigente.

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El atacante se incorporará mañana a los entrenamientos del primer equipo, sumándose a un proyecto que gana talento, compromiso y alternativas en ataque.

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