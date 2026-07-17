Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

FICHAJES

El Atlético le cierra la puerta del Barça a Julián Álvarez: "No aceptaremos 100 millones, ni 150, ni 200"

"Se lo hemos manifestado al jugador, al agente y al presidente del Barça", afirma Miguel Ángel Marín en declaraciones a los medios del club

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

"No aceptamos la oferta 100 millones de euros, ni aceptaremos una 150 ni de 200". El Atlético de Madrid ha fijado una postura de máximos sobre Julián Álvarez frente a la presión del Barça para hacerse con sus servicios. Su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, ha realizado unas tajantes declaraciones a los medios del club en las que confirma su voluntad de que el delantero argentino continúe en el club esta temporada. Si cumple el órdago lanzado, el Barça se puede olvidar definitivamente de su fichaje.

"Se lo hemos manifestado al jugador, al agente y al presidente del Barça", explica Gil Marín, apelando a Joan Laporta y a sus declaraciones sobre que la oferta de 100 millones que envió al Atlético hace unas semanas "no es infinita". "La única respuesta posible es que nuestra respuesta sí es infinita. No queremos transferirlo", explica el dirigente rojiblanco.

Gil Marín responde así en primera persona a las declaraciones de Julián Álvarez durante el Mundial, en las que manifestó que "lo mejor para todos es un traspaso", argumentando que deseaba cumplir su "sueño", en referencia a jugar en el Barça, aunque sin mencionar al club azulgrana en ningún momento.

Noticias relacionadas

"Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético. Queremos seguir contando con él", ha profundizado Gil Marín, invitando al Barça a buscar el relevo de Lewandowski en otro lugar.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
  2. Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
  3. El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
  4. Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
  5. De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
  6. Así es el nuevo parque jurásico de Galicia a una hora de Santiago: 23 especies de dinosaurios en movimiento en un bosque centenario
  7. Redada de la Policía Nacional en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años
  8. Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

China pide a Trump que aparque de una vez por todas el "invento" de la presunta injerencia electoral

China pide a Trump que aparque de una vez por todas el "invento" de la presunta injerencia electoral

Estrella Galicia refuerza el suministro de cerveza ante la final del Mundial y prevé un fuerte aumento de las ventas

Estrella Galicia refuerza el suministro de cerveza ante la final del Mundial y prevé un fuerte aumento de las ventas

Sanidade hace un llamamiento a donar sangre: las reservas están bajas en los grupos A+, 0+ y 0-

Sanidade hace un llamamiento a donar sangre: las reservas están bajas en los grupos A+, 0+ y 0-

La Festa do Emigrante de Val do Dubra homenajeará a Xosé Castiñeiras con tres días de música, tradición y actividades

La Festa do Emigrante de Val do Dubra homenajeará a Xosé Castiñeiras con tres días de música, tradición y actividades

La Comisión Europea propone dar más margen a los sectores más contaminantes para reducir sus emisiones

La Comisión Europea propone dar más margen a los sectores más contaminantes para reducir sus emisiones

La etapa 13 del Tour de Francia, en directo | Dole - Belfort

La etapa 13 del Tour de Francia, en directo | Dole - Belfort

El humo de los incendios borra la silueta del estadio que albergará la final del Mundial en Nueva York

Abalde destaca a tendencia á baixa da criminalidade en Muxía, cunha taxa de 33 delitos por cada mil habitantes

Abalde destaca a tendencia á baixa da criminalidade en Muxía, cunha taxa de 33 delitos por cada mil habitantes
Tracking Pixel Contents