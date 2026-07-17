Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

MUNDIAL 2026

La FIFA descarta los 30 minutos de descanso en la final del Mundial

El organismo confirma que el entretiempo entre España y Argentina durará 17 minutos

España y Argentina se verán en la final del Mundial 2026.

España y Argentina se verán en la final del Mundial 2026. / FIFA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergi Castillo

Barcelona

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina contará con un histórico espectáculo musical en el descanso, pero sin alterar de forma significativa el desarrollo del encuentro. La FIFA ha confirmado que el entretiempo tendrá una duración de 17 minutos, descartando así los rumores que apuntaban a una ampliación de hasta 30 minutos.

Durante los últimos días, diversas informaciones habían asegurado que el organismo estudiaba implantar un formato similar al de la Super Bowl, con un descanso mucho más largo para dar cabida a un gran 'show' musical. La posibilidad generó debate en el mundo del fútbol, ya que una interrupción tan prolongada podría afectar al ritmo competitivo, la preparación física y la concentración de los jugadores.

Un descanso de 17 minutos

Finalmente, la FIFA ha optado por una fórmula intermedia. Según adelantó Marca, el descanso se ampliará únicamente dos minutos respecto a los 15 habituales, alcanzando un total de 17 minutos. La medida ya habría sido comunicada tanto a la Real Federación Española de Fútbol como a la Asociación del Fútbol Argentino.

Lamine Yamal, durante el Mundial 2026

Lamine Yamal, durante el Mundial 2026 / Europa Press/Contacto/Grzegorz W / Europa Press

Ese pequeño margen adicional permitirá desarrollar el espectáculo sin comprometer la dinámica del partido. La organización ha diseñado una operación logística milimétrica para que todo el montaje y desmontaje se realice en tiempo récord.

Nada más señalarse el final de la primera parte, más de 300 operarios accederán al terreno de juego para instalar el escenario principal y todo el equipamiento técnico necesario. El proceso de montaje y retirada se completará en apenas seis minutos, con el objetivo de preservar el estado del césped y garantizar que el campo quede en perfectas condiciones antes del regreso de los jugadores.

Un espectáculo sin precedentes

El concierto tendrá una duración aproximada de 11 minutos y contará con un despliegue de luces, sonido y efectos visuales sin precedentes en una final mundialista. La dirección artística correrá a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, uno de los impulsores de esta innovadora propuesta.

FOTODELDÍA AME8048. BALTIMORE (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- La cantante colombiana Shakira se presenta con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ este lunes, en Baltimore (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán

Shakira actuará al descanso en el partido / Octavio Guzmán / EFE

La FIFA también ha confirmado la participación de un cartel de primer nivel internacional. Shakira, Madonna, Justin Bieber y el fenómeno global del K-Pop BTS encabezarán una actuación que promete convertirse en uno de los momentos más vistos de la historia del deporte.

La final marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, ya que será la primera vez que el partido más importante del fútbol incluya un espectáculo de medio tiempo de esta magnitud. Sin embargo, desde la FIFA insisten en que el objetivo es complementar la experiencia sin restar protagonismo al juego.

Noticias relacionadas

España y Argentina disputarán el título mundial en una cita que combinará deporte y entretenimiento a una escala nunca vista, aunque el mensaje del organismo es claro: el gran protagonista seguirá siendo el fútbol.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
  2. Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
  3. El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
  4. Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
  5. De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
  6. Así es el nuevo parque jurásico de Galicia a una hora de Santiago: 23 especies de dinosaurios en movimiento en un bosque centenario
  7. Redada de la Policía Nacional en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años
  8. Netflix regresa a Galicia con la serie que acerca la historia real de la narcotraficante detrás del mayor alijo de cocaína incautado en los 90

Sony quiere que PS6 abandone el metal líquido y adopte un nuevo sistema de refrigeración

Sony quiere que PS6 abandone el metal líquido y adopte un nuevo sistema de refrigeración

El crimen se viste de arte en GTA Online con El Golpe al Kortz Center

El crimen se viste de arte en GTA Online con El Golpe al Kortz Center

Boqueixón avanza na mellora dos locais sociais de Noente e Lamas

Boqueixón avanza na mellora dos locais sociais de Noente e Lamas

Clun y Fefriga renuevan su pacto para impulsar el futuro de la ganadería gallega entre los jóvenes

Clun y Fefriga renuevan su pacto para impulsar el futuro de la ganadería gallega entre los jóvenes

Dos croatas firman el mejor cómic sobre el universo del western: "Marshal Bass. Integral vol. 2"

Dos croatas firman el mejor cómic sobre el universo del western: "Marshal Bass. Integral vol. 2"

Talento, industria y energía para la autonomía estratégica de Galicia

Talento, industria y energía para la autonomía estratégica de Galicia

A prisión uno de los cinco detenidos en la operación contra el tráfico de drogas en Santiago

A prisión uno de los cinco detenidos en la operación contra el tráfico de drogas en Santiago

Las mejores imágenes de la 13ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 13ª etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents