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El humo y la mala calidad del aire amenazan la final del Mundial de Nueva York: "La situación sanitaria es muy grave"

Los incendios forestales en Canadá han llevado a que Nueva York, sede de la final, tenga una calidad de aire "insalubre".

El humo de los incendios en Canadá llega a Nueva York.

El humo de los incendios en Canadá llega a Nueva York. / EFE

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EFE

Nueva York

Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la calidad del aire.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene este viernes alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.

En total, más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de los incendios.

Actualmente hay más de 800 incendios forestales activos en Canadá, y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.

Esta situación amenaza con afectar al partido de la final del Mundial de Fútbol, que se celebra este domingo en la sede de Nueva York/Nueva Jersey y en el que se enfrentarán España y Argentina.

Smoke fills the sky in New York on July 17, 2026. The Manhattan skyline was obscured by thick haze and Chicago closed its beaches on July 16 as out-of-control Canadian wildfires raged, sending smoke spewing into the United States and exposing millions of people to dangerously unhealthy air. US states near the Canadian border including Minnesota, Wisconsin, Michigan and Illinois were particularly choked, while the Northeast including New York was also experiencing deteriorating air quality. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

El humo de los incendios en Canadá llega a Nueva York. / TIMOTHY A. CLARY / AFP

Aunque las previsiones apuntan a una posible mejora de las condiciones antes del encuentro, este viernes el AQI se sitúa en Nueva York en un nivel de 179, definido como "insalubre". La ciudad ha habilitado puntos donde los ciudadanos pueden adquirir mascarillas de forma gratuita, como la sede de la Biblioteca Pública en Bryant Park.

Mientras, Washington D.C. es hoy el epicentro de la contaminación atmosférica en la costa este del país, con un AQI de 237,calificado como "muy insalubre".

Entre otros lugares afectados figuran Virginia, Cloquet y Duluth, en Minesota, así como Northbrook (Illinois), Columbus (Ohio), Milwaukee (Wisconsin) o London (Ontario), donde la calidad del aire se encuentra en un nivel de entre 450 y 928 según el índice AQI, categorizado como "peligroso".

El humo se desplaza hacia el sur

Al margen, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó ayer que la región se encuentra "en una situación sanitaria muy grave".

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Haze from Canadian wildfires blankets the Manhattan skyline as seen from Brooklyn Bridge Park on July 17, 2026 in New York City. New York City has been under an Air Quality Health Advisory as the Canadian and Great Lakes wildfire smoke gradually moves through the area, creating a thick haze in the heat. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El humo de los incendios en Canadá llega a Nueva York. / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

El humo se desplaza ahora hacia el sur del estado neoyorquino, aunque el NWS espera que las condiciones mejoren el fin de semana con la llegada de lluvias y cambios en los patrones de viento.

El Departamento de Salud del estado recomienda que, con estos niveles de contaminación, las personas consideren limitar la actividad física intensa al aire libre para reducir el riesgo de efectos adversos para la salud.

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Entre los ciudadanos que pueden ser especialmente sensibles a los efectos de esta contaminación se encuentran los niños muy pequeños y las personas que padecen problemas respiratorios como asma o enfermedades cardíacas.

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Fuente: El Periódico

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