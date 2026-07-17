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SD Compostela

Samu saltará al campo ante el Deportivo para colgar las botas

Tras anunciar que colgará las botas, lucirá la camiseta de la SD Compostela una última vez

Samu Rodríguez celebra un gol junto a Pablo Antas.

Samu Rodríguez celebra un gol junto a Pablo Antas. / ECG

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André Couce

André Couce

Santiago

El encuentro ante el Deportivo de A Coruña de este sábado, a las 20.00 horas, será muy especial porque también servirá como despedida de Samu Rodríguez, quien entrará en el campo a jugar unos minutos para decir adiós a la SD Compostela y sus aficionados. Tras anunciar que colgará las botas, realizará un último ‘acto de servicio’ ante los herculinos para hacer rodar la pelota una última vez en San Lázaro.

El jugador ya anunció que dejaría su carrera como futbolista para pasar a la secretaría técnica picheleira. Tras diez años vinculado a la esedé como jugador, se pondrá las botas una última vez antes de vestirse de largo y ocupar los despachos. En total, acumula 274 partidos oficiales con el Compos, siendo capitán en las últimas temporadas.

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Con 31 años se ha convertido en toda una leyenda en el club, que pasará a tener un cargo diferente y que afrontará con la misma responsabilidad que cada fin de semana que lucía la camiseta picheleira. Su despedida será ante todo un Deportivo de la Coruña recién ascendido a Primera División y que ofrecerá una digna despedida al capitán.

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