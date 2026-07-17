La SD Compostela presenta su nueva camiseta 2026/27 con un guiño a la histórica temporada 1996/97

La SD Compostela vestirá de historia su regreso a Segunda Federación. El conjunto blanquiazul presentó este viernes su primera camiseta para la temporada 2026/27, una equipación que recupera, treinta años después, el diseño de la campaña 1996/97, una de las más recordadas de la etapa del club en la máxima categoría del fútbol español.

Edu Sousa y Manu Rivas fueron los encargados de lucir por primera vez la nueva indumentaria en la tienda Bulideira, en el barrio de San Lázaro. El acto sirvió también como presentación oficial de los dos futbolistas: el experimentado guardameta tudense, que inicia su primera etapa en el Compos, y el lateral de Brión, que regresa a la que siempre ha sido su casa deportiva después de competir durante el último curso con el Mérida en Primera Federación.

La nueva camiseta, confeccionada por Adidas, divide el frontal entre los colores blanco y celeste mediante un corte vertical que rememora la equipación utilizada por el Compostela en la temporada 1996/97. El diseño se completa con un cuello de tipo polo en azul oscuro, las tres bandas características de la firma deportiva sobre los hombros y el escudo de la entidad en el pecho.

El recuerdo escogido por el club conduce directamente a una de las épocas doradas del compostelanismo. El equipo terminó aquella Liga 1996/97 en la undécima posición de Primera División, en una plantilla en la que figuraban futbolistas como Falagán, Nacho, Bellido, Passi, Fabiano, Ohen o el delantero búlgaro Lubo Penev.

Otro de los elementos principales de la equipación será la presencia de la marca Xacobeo 2027 en el frontal, coincidiendo con la proximidad del próximo Año Santo. El Compos pretende vincular así su camiseta no solo con la historia deportiva de la entidad, sino también con la identidad de Santiago y con uno de los grandes símbolos internacionales de la ciudad.

La presentación trató precisamente de unir fútbol, tradición y cultura gallega. Las camisetas fueron integradas en un escaparate decorado con vestimentas tradicionales, instrumentos musicales y diferentes elementos relacionados con el club. La equipación permanecerá expuesta en Bulideira, establecimiento situado en uno de los puntos de entrada a Compostela del Camino Francés, con el objetivo de reforzar la visibilidad del equipo entre los peregrinos y visitantes que llegan a la ciudad.

La nueva camiseta estará disponible desde el lunes 20 de julio. Su precio será de 67,95 euros, aunque los abonados de la SD Compostela podrán beneficiarse de un descuento del 10%. Se podrá adquirir en la tienda oficial del club de la Rúa da Raíña y a través de la plataforma de venta de Fútbol Emotion.

Edu Sousa y Manu Rivas, experiencia y regreso a casa

Después de ejercer como modelos de la nueva camiseta, Edu Sousa y Manu Rivas tomaron la palabra para explicar sus primeras sensaciones como integrantes del nuevo proyecto encabezado desde el banquillo por Carlos de Lerma. Los dos coincidieron en destacar la ilusión con la que el vestuario ha iniciado la pretemporada, aunque también reclamaron prudencia ante la cercanía del primer amistoso frente al Deportivo.

Edu Sousa llega al Compostela como uno de los futbolistas llamados a aportar experiencia y liderazgo. El portero de Tui, que acaba de cumplir 35 años, cuenta con más de 300 partidos en las antiguas Segunda División B y Primera y Segunda Federación. Buena parte de su trayectoria está vinculada al Pontevedra, club con el que disputó 326 encuentros oficiales durante diez temporadas. También pasó por el Deportivo y el Talavera, además de formarse en las canteras del conjunto coruñés y del Atlético de Madrid.

El guardameta aseguró que su adaptación al grupo está resultando especialmente sencilla. A pesar de ser nuevo en el club y de no haber compartido anteriormente vestuario con buena parte de sus compañeros, afirmó sentirse “muy cómodo” y “muy bien acogido”. Una recepción que, según explicó, facilita el trabajo diario y le permite desenvolverse con naturalidad desde las primeras sesiones.

Su incorporación también se produjo sin demasiadas negociaciones. En cuanto recibió la llamada del Compostela, apenas necesitó tiempo para tomar una decisión. Para Sousa, la posibilidad de defender la portería de un club con pasado en Primera División supone “un privilegio y un orgullo”, pero también una responsabilidad.

“He tenido la suerte de estar en clubes muy grandes e históricos, como el Pontevedra o el Deportivo, y el Compostela es otro de esos equipos históricos de Galicia y de España. Su historia y todo lo que ha conseguido hablan por sí solos”, manifestó.

El portero evitó fijar un objetivo clasificatorio concreto para la nueva temporada. El club no le trasladó la obligación de ascender o disputar el playoff, pero sí percibe un vestuario movido por la ambición. Sousa considera que la ilusión y las ganas de mejorar diariamente pueden convertirse en el principal motor del grupo.

“Sin tener un objetivo concreto con nombre y apellidos, llevar por bandera la ambición y la ilusión es un síntoma muy bueno”, defendió. Una idea que relacionó con su propia manera de entender el fútbol, marcada principalmente por el trabajo diario. Con una larga trayectoria a sus espaldas, reconoce que cada temporada obliga a revisar aspectos como la preparación física, la fuerza o la alimentación para continuar compitiendo al máximo nivel.

Manu Rivas, por su parte, inicia su tercera etapa en la SD Compostela. Formado en la cantera picheleira, el lateral izquierdo regresa después de disputar 17 partidos con el Mérida en Primera Federación. Durante su anterior campaña en Santiago participó en 35 encuentros, veinte como titular, y consiguió seis goles pese a actuar principalmente en el carril izquierdo. Firma por una temporada y vuelve como un jugador con mayor experiencia después de su debut en la tercera categoría nacional.

El futbolista de Brión reconoció que su deseo era regresar y “devolverle al club” todo lo que recibió durante sus anteriores etapas. Aunque mantuvo contactos con otros equipos después de finalizar la temporada con el Mérida, ninguna de las opciones terminó de convencerlo tanto como la propuesta compostelanista.

“En cuanto se pusieron en contacto conmigo no hubo mucha duda”, explicó. La operación tuvo que esperar a que el Compostela concluyese su participación en el playoff de ascenso, ya que la temporada de Primera Federación había finalizado antes, pero el acuerdo se cerró rápidamente una vez que ambas partes comenzaron a hablar.

Rivas también destacó la intensidad transmitida por Carlos de Lerma durante los primeros entrenamientos. Definió al nuevo técnico como un entrenador ambicioso, exigente y con voluntad de crecer junto al club para devolver al Compostela “al lugar que merece”.

Al igual que Sousa, evitó prometer un playoff o un ascenso. El lateral entiende que el equipo debe centrarse inicialmente en trabajar, construir un vestuario sano y avanzar sin obsesionarse con una posición concreta.

“No sabemos si se hará playoff o si se ascenderá. No tenemos un objetivo marcado de ese tipo, pero mediante el trabajo intentaremos llegar hasta donde ese trabajo nos permita”, resumió.

El primer examen llegará de inmediato, con el amistoso ante el Deportivo. Rivas admitió la ilusión que genera medirse a un rival de Primera División, aunque recordó que ambos conjuntos acaban de comenzar sus respectivas pretemporadas. El objetivo será competir, adquirir ritmo y evitar riesgos innecesarios.

Sousa incidió en la misma idea. El portero considera que el encuentro servirá como primera toma de contacto, para introducir carga en las piernas y comprobar el estado de los jugadores tanto individual como colectivamente. Pasado, presente y futuro se dieron así la mano en San Lázaro: una camiseta inspirada en los años de Primera y dos incorporaciones dispuestas a construir una nueva etapa para el Compostela.