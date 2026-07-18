Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat, sobre GRAVITEO: "Tenemos expectativas muy altas de que sea un éxito"

Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat, visitó la jornada inaugural de GRAVITEO, el festival de deportes urbanos que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una cita que espera sea un éxito de participación.

El Conseller, que participó en una pequeña exhibición de basket 3x3, atendió a SPORT para valorar el evento y la importancia de este tipo de acciones para dar visibilidad a los deportes minoritarios.

Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya / ZOWY VOETEN / PIM

¿Qué supone un evento como GRAVITEO PARA CATALUNYA?

Para nosotros es una experiencia única, original que también nos sirve para calibrar lo que la gente espera de los eventos deportivos. Este es un evento que combina tantas cosas a nivel de competición oficial, de competición social, como lúdico, son elementos únicos y está muy bien que pase aquí en Catalunya, en un escenario como el Circuit que también es muy novedoso y estamos con muchas ganas de que sea un éxito y que tenga mucha vida.

¿Cuáles han sido los desafios a la hora de organizar un evento como este?

Para nosotros la asociación tanto con Prensa Ibérica como con Diario Sport ha sido muy positiva porque las gestiones con las federaciones las han hecho ellos, nosotros hemos estado muy pendientes de que todo esté bien logísticamente, porque no es fácil pero todo ha sido una manera muy buena de trabajar, con mucha coordinación y tenemos muchas ganas de que funcione.

Berni Álvarez en su llegada al Circuit / ZOWY VOETEN / PIM

¿Por qué se ha elegido el Circuit como escenario?

El Circuit, aunque lo domina más el departament de prensa y Fira Circuit que son los que lo gestionan, nosotros desde que estamos en el Consell d'Empresa y hablando con el Conseller d'Empresa le proponemos que pasen más cosas en el Circuit y más del ámbito deportivo. Es un escenario que, yo como pasa hoy en día en la mayoría de escenarios deportivos, ya no solo piensas en lo que es la competición pura y dura, sino que pasen cosas alrededor de la competición o del propio escenario y una apuesta como esta es también una buena manera de probar el Circuit como un escenario diferente a no solo la competición, sino a que pasen cosas a nivel social, a que pasen cosas a nivel lúdico, gastronómico y creo que el Circuit es un escenario perfecto para ese tipo de cosas.

¿Qué se espera de GRAVITEO durante este fin de semana?

Tenemos expectativas muy altas de que sea un éxito. Sabemos que hace mucho calor y que aunque venimos de una época con mucho calor otros eventos deportivos como el Tour de Francia han sido un éxito. Queremos que la gente lo conozca, que la gente vea también esta parte del Circuit como un punto deportivo, como un escenario deportivo más allá de lo que pasa con las motos y los coches que es lo que más conocen y también dan a conocer que estos deportes urbanos, deportes que seguramente a veces no son tan mediáticos como los otros, tienen este componente competitivo, pero a la vez pueden coexistir con un ambiente también social y lúdico muy importante-

Después de la salida de Tour de Francia y GRAVITEO ¿Cuáles son los próximos objetivos?

En Catalunya somos un sitio en el que los eventos deportivos tienen, primero una recepción muy clara, nosotros tenemos ganas de que vengan y luego tienen una proyección muy grande para la gente que quiere traerlos que eso también es muy importante.Trabajamos en una planificación en que hay muchos eventos deportivos de todos los tamaños, tenemos retos de cara a final de año, tenemos los Special Olympics, el Premier Padel, de cara al año que viene un Mundial de Piraguismo,... tenemos muchos eventos en la cabeza y en los que cada vez más las Federaciones Internacionales tienen muchas ganas de trabajar con nosotros, así que esperamos planificarlos bien y que como están siendo de momento sean un éxito todos.

Tenemos muchos eventos en la cabeza y en los que cada vez más las Federaciones Internacionales tienen muchas ganas de trabajar con nosotros, así que esperamos planificarlos bien y que como están siendo de momento sean un éxito todos

¿Cómo encaja ese festival en la evolución de los deportes hacia formatos más urbanos y globales?

Es perfecto, también para reconocer cómo encaja, de qué manera se pueden mejorar de cara al futuro, qué cosas han ido bien, qué cosas no. Al final cuando intentas innovar, seguro que hay cosas que podrás mejorar de cara al futuro, pero tiene una pinta espectacular. Yo creo que la gente cada vez más, como en todos los ámbitos, lo que busca son experiencias, busca vivir una experiencia más allá de la parte competitiva propia de lo que es un evento deportivo y todo lo que pase antes, durante y después a nivel social también le interesa, ya no es solo el resultado de una competición en concreto. Si además tienes la capacidad de que el evento sea atractivo como pasa aquí, de que sea además oficial, campeonatos internacionales de un nivel como los que hay aquí en GRAVITEO este fin de semana, yo creo que es una combinación perfecta, así que tenemos expectativas muy altas.

¿Cómo contribuye al desarrollo del deporte base y en las nuevas disciplinas urbanas?

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Mucho, porque al final necesitas visualizar seguramente mucho porque los deportes de gran formato, como el fútbol, el baloncesto ya tienen un impacto, los niños ya saben lo que es exactamente, pero muchas veces no conocen algunos de estos deportes que ya tienen una potencia grande, pero que todavía a veces necesitan un plus más y eventos de este tipo, el hecho de ir a un sitio donde hay más de uno, donde con este formato además puedes incluso llegar a practicar algún deporte que igual nunca te había planteado, creo que eso es una manera de captar gente para la base, de hacer el deporte más grande y aquí además, donde muchos de estos deportes son ya deportes que están muy, muy, muy consolidados ir hacia el rendimiento más alto posible.