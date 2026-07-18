El Compostela abre la pretemporada ante un Deportivo más rodado

La SD Compostela inició su calendario de amistosos con una derrota por 0-4 ante el Deportivo de A Coruña en el Vero Boquete. El cuadro picheleiro afrontó una prueba de máxima exigencia, se mantuvo ordenado durante buena parte del encuentro y aprovechó la segunda mitad para dar protagonismo a varios jugadores de la base.

El partido comenzó con un momento especialmente emotivo. Samu Rodríguez saltó al césped con el brazalete de capitán para recibir el homenaje del club y de la afición. Nada más ponerse el balón en juego, sus compañeros lo enviaron fuera y el futbolista abandonó el campo entre aplausos.

El Deportivo llevó la iniciativa durante el primer cuarto de hora, con posesiones largas y una presión alta que dificultó la salida del Compostela. El conjunto blanquiazul obligó a los locales a jugar apresurados desde atrás, con el guardameta Edu Sousa como uno de los futbolistas con mayor participación.

El primer gol llegó en el minuto 18. Luismi encontró con un centro a Teun Gijselhart, uno de los fichajes del Deportivo, y el neerlandés remató sin oposición desde una posición situada más allá del punto de penalti.

Tras la pausa de hidratación, Buba trató de sorprender con un disparo desde el centro del campo, aunque el balón se marchó desviado. El Deportivo mantuvo el control territorial, pero el Compos cerró bien los espacios y evitó que el rival generase demasiadas ocasiones claras.

La primera aproximación picheleira llegó en el minuto 43, después de que Soriano concediese un saque de esquina. La acción no encontró rematador. Poco después, Edu Sousa intervino con seguridad para despejar un centro peligroso y mantener la diferencia mínima antes del descanso.

Los dos banquillos introdujeron numerosos cambios tras el paso por vestuarios y durante los primeros minutos de la segunda parte. El encuentro adquirió entonces un nuevo escenario, con varios canteranos del Compostela sobre el terreno de juego y dos equipos muy diferentes respecto a los que habían iniciado el partido.

El Deportivo amplió su ventaja en el minuto 64. Zaka progresó por la banda izquierda, superó a su defensor y culminó la jugada con una buena definición ante Yeray. El atacante volvió a marcar en el 76, esta vez con un remate acrobático que estuvo cerca de convertirse en una chilena.

El ritmo bajó en el tramo final. Jensen dispuso de una buena ocasión en el minuto 84 y Kevin estableció el 0-4 definitivo ya en el tiempo añadido. Más allá del resultado, el Compos completó una primera prueba útil ante un rival de superior categoría, repartió minutos y permitió que varios jóvenes sumasen experiencia con el primer equipo.