La gesta del San Mamede: 50 años de la histórica primera Copa do Sar

El paso del tiempo no ha borrado el recuerdo de una de las jornadas más importantes de la historia del San Mamede. Los integrantes del equipo que el 18 de julio de 1976 conquistó la primera Copa do Sar del club volvieron a reunirse medio siglo después para rememorar aquella victoria y compartir los recuerdos de una final que continúa muy presente entre sus protagonistas.

Han pasado ya 50 años desde que Ríos, Rosende, Parada, Nano, Camilo, Espiño, Rivelino, Carlos Canabal, Casilla, Rubio y Susete saltaron al campo de A Mina, en Escarabote, para enfrentarse al Sporting de Lampón. A ellos se sumó posteriormente Héctor, que ingresó desde el banquillo en sustitución de Rubio.

El conjunto local partía como claro favorito para adjudicarse la novena edición de la Copa do Sar, pero el equipo preparado por Álvaro Maceira se encargó de desafiar los pronósticos y de escribir una página que terminaría marcando la historia deportiva del San Mamede.

La final se disputó en una tarde especialmente calurosa y contó con una elevada asistencia de aficionados. Las entradas costaron 150 pesetas para los hombres y 50 para las mujeres, unos precios que provocaron cierto malestar entre el público por considerarse elevados para la época. El espectáculo ofrecido sobre el terreno de juego, con remontadas, polémica y prórroga, terminó compensando el desembolso.

El partido, arbitrado por el santiagués Abucide Ferreiro, con Carril y Barcala como asistentes, comenzó de manera adversa para el San Mamede. El Sporting de Lampón aprovechó su condición de anfitrión para adelantarse en el marcador y confirmar durante los primeros compases su papel de favorito.

El San Mamede, sin embargo, no se rindió. Poco después del comienzo de la segunda mitad, Rivelino protagonizó una gran acción individual por la banda derecha. El atacante dejó atrás a la defensa rival y superó al portero Tucho con un toque por encima para establecer el empate.

El gol dio impulso al conjunto dirigido por Álvaro Maceira, que incrementó su presión y consiguió ponerse por delante por medio de Casilla. El colegiado dio validez al tanto pese a que uno de sus asistentes había levantado el banderín para señalar fuera de juego, una decisión que aumentó la tensión de la final.

El Sporting de Lampón volvió a igualar el encuentro mediante un penalti muy protestado por los jugadores del San Mamede. Con el empate en el marcador, el partido se encaminó hacia una prórroga en la que el cansancio y el calor comenzaron a pasar factura a ambos equipos.

Cuando todo parecía indicar que el campeón se decidiría en la tanda de penaltis, Espiño apareció para marcar el gol definitivo. Su tanto permitió al San Mamede superar al Sporting de Lampón y levantar por primera vez la Copa do Sar.

Las crónicas periodísticas de la época destacaron especialmente la actuación de Rivelino por su «empeño y clase». Tras la final, el entonces presidente del club, Javier Vilas, mostró su plena confianza en los futbolistas al asegurar que conocía las posibilidades del equipo y que en ningún momento había dudado de la victoria.

La reunión celebrada con motivo del 50 aniversario permitió a los protagonistas recordar aquel encuentro, reencontrarse con antiguos compañeros y revivir una victoria que supuso el inicio de la estrecha relación del San Mamede con la Copa do Sar.

El club tuvo que esperar once años para volver a conquistar el torneo. Posteriormente sumaría nuevos títulos en 1998, 1999 y 2003. Con cinco trofeos en su palmarés, el San Mamede ocupa una posición destacada entre los equipos más laureados de la competición, únicamente por detrás del Flavia, que cuenta con ocho campeonatos.