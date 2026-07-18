La selección gallega también brilla en el Mundial de fútbol... gaélico: conquista tres títulos en Irlanda

¿Y si Galicia disputase un Mundial de fútbol? ¿Cómo se desempeñaría la selección gallega? ¿Podría un combinado formado por jugadores como el compostelano Borja Iglesias, Iago Aspas, Álvaro Carreras, Nico González o Gabri Veiga, entre muchos otros, competir contra las grandes selecciones y luchar por un título mundial?

La pregunta, tan sugerente como imposible en el plano oficial, cobra una respuesta mucho más realista en otra disciplina deportiva, el fútbol gaélico, la única disciplina en la que Galicia compite como selección oficial. Así, casi a la vez que la selección española lucha por lograr su segunda estrella ante Argentina, Galicia ha firmado en la localidad irlandesa de Waterford una actuación sobresalienteen los World Games 2026, el Mundial de la disciplina.

Tres títulos para Galicia

Las selecciones gallegas femenina y masculina regresan de Irlanda con tres títulos y con la confirmación de que la comunidad es una referencia en una modalidad que mezcla fútbol, balonmano y rugby y que no deja de ganar adeptos en los últimos tiempos.

Un jugador de la selección gallega de fútbol gaélico durante un partido de los World Games 2026 / @salitreaudiovisuais (Instagram)

El combinado autonómico completó un campeonato casi perfecto en el que los equipos A se proclamaron campeones de la copa Shield de Primera División, mientras que la selección femenina B se alzó con el título mundial de Segunda División. Solo el conjunto masculino B se quedó sin premio, tras caer en cuartos de final en los penaltis.

Doble victoria de los equipos A

La Selección Gallega A femenina abrió el camino del éxito en la copa Shield, el torneo reservado a los equipos que, tras la fase de grupos, no alcanzan la pelea por la final principal de la Primera División, la conocida como Cup. Las gallegas terminaron terceras en su grupo, una posición que no les permitió acceder a la lucha por el título grande, pero sí pelear por un trofeo de enorme valor competitivo.

En semifinales, el equipo dirigido por Pablo da Silva superó con claridad al combinado de Middle East. Ya en la final, Galicia se midió a Canada A, un rival que había finalizado cuarto en el grupo de las gallegas. El partido fue muy disputado, aunque un gol en la recta final dio aire a las gallegas y permitió encarrilar un triunfo de enorme mérito por 9-5, con el que levantaron la copa Shield en la máxima división mundial.

También se proclamó campeón de la copa Shield, el equipo masculino A. Galicia fue cuarta en la fase de grupos, por delante de Argentina, lo que le dejó fuera de la final A, pero le dio acceso a la lucha por este trofeo secundario de Primera División. En semifinales, los gallegos vencieron a Canada Quebec por 7-3 y en la final se impusieron con autoridad a Brittany A por 17-9.

Cara y cruz para las selecciones B

El tercer trofeo para Galicia llegó de la mano de la selección femenina B, que completó un torneo impecable y se coronó campeona de la Segunda División, categoría en la que competía según su ranking. El conjunto gallego dominó con autoridad desde las rondas eliminatorias y dejó pocas dudas sobre su superioridad en esta parte del cuadro.

En semifinales, las gallegas arrasaron a Canada B con un claro 16-1. Ya en la final, se enfrentaron a US San Francisco en un partido que terminó con un engañoso 12-4. La ventaja real de Galicia fue todavía mayor de lo que reflejó el marcador, ya que dos de los goles estadounidenses llegaron en el último minuto

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La única nota amarga para Galicia llegó con la selección masculina B, que se despidió del campeonato de la forma más cruel posible. Tras un intenso partido de cuartos de final ante Occitania (Siroc), el marcador reflejaba un empate a 13 al final del tiempo reglamentario. Todo se decidió entonces desde el punto de penalti, donde los occitanos estuvieron más acertados y dejaron a los gallegos sin premio en los World Games 2026.