Selección
Las claves del éxito de la selección española en el Mundial
España se proclamó campeona del Mundial tras completar un torneo gestionado con
La selección española se impuso en Nueva York a Argentina en una final que dominó de principio a fin, pero en la que no pudo imponerse hasta la primera mitad de la prórroga, cuando, en el minuto 116, Ferran Torres marcó el único gol del partido, poniendo la guinda a un torneo en el que España fue el combinado más regular y se mantuvo fiel a su idea de fútbol, basada en la fuerza de un grupo que siempre estuvo por encima de las individualidades. El fútbol, muchas veces, no entiende de meritocracia y justicia, pero este Mundial, sin ningún tipo de duda, lo ha ganado quien más lo ha merecido y de forma justa.
De la Fuente: una selección reconocible y sin intocables
Luis de la Fuente ha construido un equipo con una idea clara: posesión, presión alta, protagonismo y fidelidad al estilo, independientemente del marcador. Su paso por las categorías inferiores desde 2013 le permite conocer bien al futbolista español y entender qué necesita cada partido. No se dejó condicionar por el 0-0 ante Cabo Verde ni por el ruido exterior, y fue valiente con los cambios: Baena decidió ante Uruguay, Fabián entró por Pedri y marcó contra Bélgica, Merino resolvió desde el banquillo y Ferran hizo el gol del título. Nadie estuvo por encima del plan.
Estabilidad y orden en la Federación
Después de los años convulsos de Luis Rubiales y la etapa interina de Pedro Rocha, la llegada de Rafael Louzán aportó estabilidad institucional. La RFEF renovó a De la Fuente hasta 2028 y reforzó la estructura deportiva con Aitor Karanka como director técnico de desarrollo y de la absoluta, una figura de apoyo y coordinación alrededor del seleccionador. El buen momento se extiende a la base: España ganó el Europeo sub-19 masculino de 2026 sin encajar un gol, mientras la sub-19 femenina conquistó su quinto título consecutivo. (RFEF)
Rodri volvió para gobernar el Mundial
Rodri llegó al torneo después de una larga recuperación y de una temporada marcada por los problemas físicos. Guardiola ya había pronosticado meses antes, cuando le preguntaron por el regreso de su mejor versión que “En el Mundial de 2026 con España. Ese será el mejor partido de Rodri” y el centrocampista confirmó la previsión. Fue el enlace entre la defensa y el ataque, ordenó la presión y manejó los ritmos de España. Terminó como Balón de Oro del campeonato y en la final completó 101 de 105 pases, ganó el 80% de los duelos y generó dos ocasiones.
Una defensa histórica
España solo recibió un gol en ocho encuentros, el mejor registro de un campeón en la historia del Mundial. La presión colectiva redujo las llegadas rivales y permitió defender muchas veces lejos del área. Cubarsí y Laporte ofrecieron seguridad y salida de balón, mientras Unai Simón completó siete porterías a cero, récord en una misma edición, y ganó el Guante de Oro.
El Mundial también se ganó desde el banquillo
De la Fuente consiguió que los suplentes se sintieran parte real del proyecto. Fabián aprovechó su titularidad ante Bélgica, Merino decidió aquel partido entrando después y Ferran marcó el gol más importante del campeonato. En esa acción final también participaron Pedro Porro y Nico Williams. España no dependió de once nombres: Baena, Gavi, Zubimendi, Merino, Nico o Ferran permitieron cambiar partidos sin alterar la identidad del equipo. (FIFA)
Fuente: Sport
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