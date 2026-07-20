Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

MUNDIAL 2026

Ferran Torres: "He sido muy criticado durante el Mundial, pero Dios me da siempre fuerza para seguir"

El delantero del Barça se convirtió en el héroe de España con su gol en el minuto 106

Ferran Torres celebrando el gol

Ferran Torres celebrando el gol / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Albert Briva

Albert Briva

El nombre de Ferran Torres pasará a la historia como el del hombre que dio a España la segunda estrella. Calcando lo que hizo en 2010 Andrés Iniesta, el delantero del Barça cazó un balón que Nico Williams descolgó en el segundo palo y derribó el muro de Argentina.

El de Foios, fue también el primero en atender a los micrófonos tras el partido y dejó claro que pese a las críticas, él siempre fue quien más creyó que podía dar el gol a la selección para levantar su segunda Copa del Mundo.

Ferran Torres celebra el gol de la victoria de España

Ferran Torres celebra el gol de la victoria de España / LAVANDEIRA JR / EFE

"He sido un jugador muy criticado durante todo el Mundial, pero el destino está escrito y gracias a Dios me da esas fuerzas para seguir" apuntó.

Sobre el partido, Ferran quiso dejar claro que pese a la superioridad que se vio tanto dentro como fuera del campo, tener a Messi enfrente siempre hace más difíciles las cosas.

"Todas las finales son difíciles, pero cuando tienes a Messi en el equipo contrario entra ese nerviosismo, pero hemos confiado en nosotros" explicó para dar prueba de lo que costó cerrar un partido que se tuvo que sufrir hasta el final.

Noticias relacionadas

Elegido MVP de la final, el jugador del Barça tuvo claro que el gol fue de "los 47 millones de personas". Porque según Ferran, "el destino estaba escrito. Estaba hecho para que ganásemos". Y vaya si estaba escrito, porque España mereció desde el minuto uno y hasta el 120 acabar siendo el ganador.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
  2. 90 años del golpe de Estado: el verano en que Santiago dejó de ser la misma ciudad
  3. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar los nuevos capítulos de ‘Animal’ cerca de Santiago: estos son los requisitos
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Adiós a Pinta, Linda, Chula y Beyoncé: la tradición de poner nombre a las vacas se extingue en Galicia
  6. Una heladería de Santiago, entre las favoritas de los mejores heladeros de España
  7. La cafetería de Santiago con Solete Repsol que roza las 5 estrellas en Google: 'Había días que hacía 10 euros de caja
  8. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa

La lluvia se mezcla con las lágrimas en una Argentina sin consuelo por la derrota ante España

La lluvia se mezcla con las lágrimas en una Argentina sin consuelo por la derrota ante España

¿Estuviste disfrutando de la final del Mundial en Praza Roxa? Búscate en las imágenes del partido

¿Estuviste disfrutando de la final del Mundial en Praza Roxa? Búscate en las imágenes del partido

La celebración en Madrid del segundo Mundial ganado por España, en imágenes

La celebración en Madrid del segundo Mundial ganado por España, en imágenes

Santiago celebra en la Plaza Roxa el Mundial de España

Santiago celebra en la Plaza Roxa el Mundial de España

Sorteo Bonoloto del domingo 19 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 19 de julio de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de julio de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de julio de 2026

Ángel Mato gana las primarias del PSOE de Ferrol a Eva Martínez y optará de nuevo a la alcaldía

Ángel Mato gana las primarias del PSOE de Ferrol a Eva Martínez y optará de nuevo a la alcaldía

Multitudinaria rapa en Vimianzo, con 110 bestas no curro

Multitudinaria rapa en Vimianzo, con 110 bestas no curro
Tracking Pixel Contents