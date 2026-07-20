SELECCIÓN
Ferran Torres imita a Iniesta y entra en la historia de España
Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...
Alguer Tulleuda Bonifacio
La Selección Española ha vuelto a hacer historia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. 16 años después de su gesta en Sudáfrica donde consiguió salir como campeona del mundo, el combinado español ha conseguido llegar a una nueva final de la Copa del Mundo, la segunda de su historia en busca de la segunda estrella.
Ha sido una historia de aprendizaje y superación la que ha llevado a España hasta la final del Mundial. Superó la fase de grupos sin demasiados problemas, pero con muchas dudas en cuanto al juego del equipo. En dieciseisavos de final se encontró con Austria, un primer partido donde el combinado de Luis de la Fuente empezó a dar buena muestra de su potencial. En octavos apareció Portugal, pero tampoco fue rival para España tras un gol en los últimos minutos de Mikel Merino.
España siguió avanzando hasta cuartos, donde Bélgica no pudo hacer frente al poderío de los jugadores españoles. Francia llegó en semifinales, pero el equipo de Luis de la Fuente mostró su mejor versión para pasar a la final del Mundial donde se citó con Argentina. En el partido final, Ferran Torres se convirtió en historia tras anotar el tanto que ponía a España por delante en el minuto 106. Se pone con 25 tantos en su récord histórico, a uno de Butragueño.
Ranking de máximos goleadores de España de su historia
- David Villa — 59 goles
- Raúl — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Mikel Oyarzabal — 29 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Ferran Torres — 25 goles
- Alfredo di Stéfano — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
- Julio Salinas — 22 goles
- Míchel — 21 goles
- Telmo Zarra — 20 goles
- Isidro Lángara — 17 goles
- Pedro — 17 goles
- Luis Regueiro — 16 goles
- Pirri — 16 goles
- Xabi Alonso — 16 goles
- Cesc Fàbregas — 15 goles
- Santi Cazorla — 15 goles
- Santillana — 15 goles
- Luis Suárez — 14 goles
- Andrés Iniesta — 13 goles
- Xavi Hernández — 13 goles
- Julen Guerrero — 13 goles
- Estanislao Basora — 13 goles
- Mikel Merino — 12 goles
- Dani Olmo — 12 goles
- Luis Enrique — 12 goles
- Joseba Etxeberria — 12 goles
- Isco — 12 goles
- Amancio — 11 goles
- Alfonso — 11 goles
- Ladislao Kubala — 11 goles
Fuente: Sport
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