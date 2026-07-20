¿Y ahora, qué? Una selección pletórica, joven y preparada para seguir reinando en España 2030

"Míster, ya hemos ganado todo. ¿Qué nos queda por ganar?". Seguramente la literalidad no fuera eso, menos todavía en los momentos de sobreexcitación posteriores al pitido final que convirtió a España en campeona del mundo por segunda vez en su historia. Pero ese fue el mensaje que los jugadores trasladaron a Luis de la Fuente, según explicó el propio seleccionador. "¿Y ahora qué? Pues ganar el próximo partido de septiembre, porque este equipo es incansable", añadió el técnico riojano.

En Nueva York, España prolongó y elevó la dimensión del segundo gran ciclo victorioso de su historia, que incluye el oro olímpico de París 2024, disputado por combinados sub'23. Desde 2023, la selección ha ganado la Nations League de aquel año, la Eurocopa de 2024 y este Mundial, además de ser subcampeona de la Nations League del año pasado, en una final en la que la tumba fueron los penaltis ante Portugal. Es esta una selección que lleva 38 partidos oficiales invicta, desde que Escocia le sorprendió el 28 de marzo de 2023. La mejor racha de imbatibilidad que jamás conoció el fútbol de selecciones.

Victorias contra todos

En este ciclo, España ha derrotado a todas las campeonas del mundo de la historia salvo Brasil, a la que no se enfrenta en competición oficial desde 2013. Francia en tres ocasiones e Inglaterra, Alemania, Uruguay, Italia y Argentina en una han caído frente a la selección en los dos últimos años. Una lista a la que se puede incorporar a grandes equipos como Bélgica, Croacia y Portugal. Los escasos empates en este ciclo fueron frente a Países Bajos (2), Serbia, Portugal, Turquía y Cabo Verde.

Fabián y Gavi, con la Copa del Mundo. / AFP7 vía Europa Press

El paradigma es Fabián Ruiz, que no ha perdido ninguno de los 50 partidos que ha disputado con España, ni oficiales ni amistosos. También Unai Simón, el portero campeón menos goleado de la historia de los Mundiales, tras haber encajado apenas el tanto del belga De Ketelaere en cuartos de final, también el que más minutos (650) ha estado imbatido en partidos mundialistas. O Álex Baena, el primer futbolista de la historia en ganar un Mundial, una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos, algo que ha logrado en apenas dos años.

El reto de ser anfitrión y campeón

¿Y ahora qué? De la Fuente apunta a septiembre, pero la mirada se sitúa en el largo plazo. En la Eurocopa que acogerán Reino Unido e Irlanda en 2028, pero sobre todo en el Mundial de 2030 en el que España será coanfitriona junto a Portugal y Marruecos. Será la primera vez que un país acoja una cita mundialista defendiendo título. Y la selección aspirará a ser la séptima que gana la Copa del Mundo en su propia edición, tras Uruguay (1930), Italia (1934), Inglaterra (1966), Alemania Occidental (1974), Argentina (1978) y Francia (1998).

Gráfico que muestra la edad que tendrán en 2030 los futbolistas de la selección española que ha quedado campeona del mundo.

A esa cita llegará España con una selección que, por edad, debería continuar en plenitud. La selección ha ganado este Mundial con la sexta plantilla más joven del torneo, con una media de edad por debajo de los 27 años. Y con varios de sus futbolistas más determinantes en su teórica plenitud. O ni eso, pues Lamine Yamal (22 años entonces) y Pau Cubarsí (23) todavía serán insultantemente jóvenes cuando arranque el Mundial 2030.

Jugadores como Ferran (30), Porro (30), Joan Garcia (29), Baena (28), Pedri (27), Nico Williams (27) y Gavi (25) alcanzarán esta cita en plena madurez futbolística. Ligeramente por encima de la treintena estarán entonces Oyarzabal (33), Rodri (33), Merino (33), Simón (32), Dani Olmo (32), Cucurella (31) y Zubimendi (31), pero en edades que pueden ser óptimas todavía. Entre los titulares, solo Laporte (36) y Fabián (34) parecen demasiado mayores para pensar en defender el título, aunque ni mucho menos es descartable.

Los nombres del futuro

Y quizá la mejor noticia sea que hay relevo, más allá de apariciones que vayan surgiendo en estos cuatro años como las de Lamine y Cubarsí, nombres completamente desconocidos cuando arrancó este ciclo mundialista. Fermín (27), Barrios (26) y Samu Aghehowa (26) bien podrían haber estado el domingo en Nueva York de no haber sido por sus lesiones. Y por detrás asoman ya consolidados en la élite y en el contexto de la selección nombres como Huijsen (25), Mosquera (25), Jesús Rodríguez (24) o Jon Martín (24).

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El otro nombre propio es el de Luis de la Fuente, que durante el Mundial 2030 celebrará su 69º cumpleaños. Tiene contrato el seleccionador hasta la Eurocopa 2028, pero él ya ha manifestado que quiere completar el siguiente ciclo mundialista y la RFEF le concederá en un futuro no muy lejano una extensión indudablemente merecida para que trate de alargar la segunda era dorada del fútbol español.