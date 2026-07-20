GRAVITEO
El Test-drive de Cupra, un éxito en GRAVITEO
La marca automovilística puso a disposición de los asistentes a GRAVITEO varios de sus modelos emblemáticos como el León o el Formentor, para dar una vuelta al Circuit de Barcelona-Catalunya y sentirse como un auténtico piloto por unas vueltas
Cristina Moreno | Begoña González
Dar una vuelta como piloto al Circuit de Barcelona-Catalunya es una experiencia al alcance de muy pocos pero el fin de semana pasado, en el marco de GRAVITEO, Cupra puso esa vivencia al alcance del público general.
Cupra puso a disposición de los aficionados varios modelos de su gama para cumplir el sueño de pilotar un coche por el asfalto del trazado catalán.
Raval, Formentor, Terramar, León o Tavascán formaron parte del elenco de vehículos que durante tres días estuvieron presentes en el festival para los Test-drive que hicieron las delicias de los visitantes.
Durante los tres días de evento, las tandas de test estuvieron completas, con un gran éxito de participación. Acompañados de un copiloto experto de Cupra, los participantes en esta experiencia pudieron poner a prueba su pericia al volante y sentirse piloto por un día al volante de los coches más emblemáticos de la marca española.
La experiencia se completó con simuladores, la VR Padel Experiencia y una muestra de vehículos de la colección de Cupra, además de la posibilidad de probar la Cupra Drink, un agua con gas con un toque de jengibre para calmar los nervios y reducir los posibles mareos antes y después de ponerse al volante.
Una oportunidad única
La oportunidad de probar un Cupra en el mítico trazado de Montmeló permite conocer el vehículo y las sensaciones que transmite en un modo de conducción deportiva que de otro modo es muy dificil conocer. Además, la presencia de instructores en todos los 'test drive' permitían a los aficionados que se acercaron al box de experiencias de la marca sacar el máximo partido a las vueltas.
Colocarse al volante de un Cupra por el trazado permitió además conocer la inclinación real del trazado, que es algo que generalmente no se aprecia desde la televisión y que por lo tanto el público general desconoce en ocasiones. Y es que los circuitos no son planos, tienen subidas y bajadas que ponen a prueba la pericia de los mejores conductores.
Más allá de la propia conducción, la experiencia permitió a los usuarios emular por unos minutos a sus ídolos, sentirse como un Fernando Alonso, un Carlos Sainz o un Marc Márquez, eso sí, siempre teniendo en cuenta la seguridad y sin superar los 120 km/h.
Una experiencia inolvidable que, pese a durar tan solo unos pocos minutos, seguro que los usuarios recorarán durante mucho tiempo.
Fuente: Sport
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