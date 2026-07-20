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La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial dispara récords de audiencia

La prórroga del partido tuvo un 89,3% de cuota de pantalla

Ferran, el héroe de la segunda estrella.

Ferran, el héroe de la segunda estrella. / EFE

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Marisa de Dios

La selección española se coronó este domingo, por segunda vez en su historia, ganadora del Mundial de Fútbol. Lo hizo frente a la Argentina de Messi con un gol de Ferran Torres en la prórroga que desató la locura entre los aficionados de 'la Roja' presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EEUU) y que disparó también las audiencias televisivas. El partido mantuvo en vilo a los telespectadores durante sus 120 minutos de duración y arrasó en la pequeña pantalla.

El encuentro obtuvo 15.385.000 seguidores de media y un 86,3% de cuota de pantalla (sumando La 1, La2Cat, DAZN y Teledeporte), con 19.168.000 espectadores únicos, según datos de Barlovento Comunicación.

De hecho, solo en La 1 de TVE, congregó a 13.396.000 espectadores de media y un 75,1% de 'share'.

Pero es que la prórroga llegó a los 16.608.000 telespectadores de media y logró un 89,3% de cuota de pantalla, convirtiéndose en el segundo evento más visto de la historia de la televisión. Tuvo, además, 18.120.000 telespectadores únicos.

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Fuente: El Periódico

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