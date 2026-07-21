Asturias sigue la estela de Galicia y prohibirá la pesca deportiva del salmón en sus ríos en 2027 con excepción del 'campanu'

El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido prohibir la pesca deportiva del salmón en sus ríos en el año 2027 ante el declive que presenta la especie, cuyas poblaciones llevan años en retroceso hasta el punto de estar gravemente amenazada su supervivencia. En medio de una fuerte polarización social y política entre los defensores de la tradición histórica de esta pesca y la ciencia, que confirma con datos que el salmón atlántico (Salmo salar) camina hacia su extinción, Asturias se suma a la estela de Galicia, País Vasco y Navarra para vedar la especie.

En todo caso, en un ejercicio de equilibrismo, se trata de una veda relativa, ya que el Principado la anuncia como "temporal" y además permitirá la pesca deportiva del salmón hasta la captura del campanu, con el fin de preservar esta tradición. Es el primer salmón de la temporada, que se subasta de forma pública y se paga a sumas de dinero muy elevadas.

Por tanto, el próximo año los aficionados podrán practicar la pesca hasta que se eche a tierra el campanu de cada cuenca, con el fin de mantener las subastas que se llevan a cabo en Cornellana y Cangas de Onís, los dos únicos salmones que pueden comercializarse en Asturias.

El anuncio lo ha hecho este martes el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos Líndez, quien ha incidido en que la recuperación de la especie requiere una respuesta integral.

Salmones en un río asturiano / Cedida

Galicia abrió el camino con su veda en la temporada de pesca 2026

Asturias se suma así a Galicia, País Vasco y Navarra, que ya tienen establecida la veda total en sus ríos, mientras que en Cantabria, donde este año solo se pescaron tres ejemplares, esta medida también está sobre la mesa, aunque por ahora sin decisiones en firme.

La Xunta de Galicia, comunidad donde también hay una fuerte tradición de pesca de salmón en los ríos Eo, Masma, Ulla y Miño, adotpó este año una medida valiente y pionera: la veda total del salmón. Sin embargo, también permitió una captura para conservar la tradición del concurso de pesca del Ulla, en la Festa do Salmón da Estrada, una medida que generó polémica.

Colectivos ecologistas, organismos científicos y asociaciones de pescadores vienen reclamando desde hace tiempo la prohibición total de la pesca de salmón atlántico, y también su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, una medida a la que el Gobierno asturiano se opone porque impediría una "gestión activa" por parte de las comunidades autónomas.

Una especie muy vulnerable a los efectos del ser humano: pesca, contaminación y furtivismo

El salmón atlántico (Salmo salar) presenta un importante retroceso de las poblaciones debido, en buena medida, a la actividad humana: desde la pesca deportiva hasta la contaminación de las aguas, las presas y barreras naturales que impiden el remonte o el furtivismo. Factores derivados del cambio climático e incluso la alteración de poblaciones de sus depredadores naturales también contribuyen a la merma de su población, lo que obliga a adoptar medidas extremas como la veda total de la especie.