El Compostela ficha al centrocampista venezolano Ces Cotos

César Alejandro Rodríguez Cotos (Venezuela, 07/03/2000) ya es nuevo jugador de la SD Compostela. El centrocampista venezolano de 26 años refuerza la medular blanquiazul después de competir en Segunda Federación de la mano del Utebo FC.

El Compos sigue perfilando su proyecto de cara al regreso a la cuarta división del fútbol español. En el día de hoy, el club santiagués ha dado un nuevo paso en la confección de la plantilla con la incorporación de Ces Cotos. El canterano del Deportivo da Coruña se sumará a partir de mañana a los entrenamientos de Carlos 'El Puma' de Lerma y aportará "dinamismo, recorrido y una destacada capacidad para ofrecer equilibrio al equipo".

El mediocentro, con amplia experiencia en el fútbol gallego, brilla tanto en tareas defensivas como en la construcción del juego. "Su lectura de espacios, la intensidad en la presión o la inteligencia táctica son algunas de sus principales virtudes", manifiesta la entidad en el comunicado publicado en su página web.

Natural de Barquisimeto, Cotos desarrolló la mayor parte de su carrera formativa en el Deportivo desde donde inició una trayectoria marcada por sus numerosos pasos por el fútbol de nuestra comunidad. Después de completar más de 1.500 minutos con el juvenil del conjunto herculino, en 2019, dio el salto a la categoría sénior junto a la UD Paiosaco en Tercera División.

Su camino continuó en el Ourense CF, con el que completó más de 50 partidos y participó en el ascenso a Segunda Federación, y en el Olimpiakós Volos de la Segunda División griega. Cotos regresó a Galicia en 2022 para incorporarse a la disciplina del CD Lugo. El venezolano destacó en el filial lucense y logró debutar con el primer equipo, disputando cinco partidos —4 en LaLiga SmartBank y 1 en Copa del Rey—.

Ces Cotos conduce el balón durante un partido entre el Ourense CF y el Deportivo Fabril. / FDV

Además se trata de un futbolista con amplia experiencia en la categoría. Ces ha jugado las últimas tres temporadas en Segunda Federación con la UD San Sebastián de los Reyes y con el Utebo FC. Con este último, el centrocampista ha completado la última temporada y media a gran nivel en el Grupo 2 de la división, disputando 34 partidos en los que anotó tres tantos.

Cotos responde a un corto diferente de centrocampista. Un perfil distinto de los que ya manejaba De Lerma. El entrenador extremeño incorpora ahora a un jugador polivalente "en plena madurez deportiva, preparado para aportar trabajo, regularidad y rendimiento inmediato". Asimismo, el mediocentro cuenta con una destacada capacidad para manejar el balón, lo que, sumado a su potencia física, le permite dar continuidad al juego y conectar las distintas líneas del equipo.

Con la llegada del sudamericano, el Compostela cuenta con 17 futbolistas de la primera plantilla. De momento, Edu Sousa luce solo en portería mientras que Mario Hermo, Jordan Sánchez, Pablo Crespo, Miguel Prado, Damián Noya y Manu Rivas completan la zaga. Cotos se suma a una medular compuesta por Diego Uzal, Joaquín Goris, Unai Peón y David Rosón. En ataque, la esedé ha confirmado a Juan Parapar, Adrián Armental, Antón Guisande, Álex Gil y Buba. El trabajo de captación no ha finalizado y desde la dirección deportiva, encabezada por Borja Yebra, trabajan para terminar de confeccionar la plantilla del conjunto blanquiazul para su vuelta a Segunda Federación.