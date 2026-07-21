El compostelano Santi Paz, canterano del Obradoiro, da el salto a la NCAA: "Los aficionados adorarán su talento"

En los últimos meses, el desembarco en la NCAA de un gran número de promesas de canteras de toda Europa se han convertido en una constante. Atraidos por unas posibilidades económicas y deportivas mayores y por una gran exposición, la opción americana se ha convertido en un caramelo muy goloso para los jóvenes del Viejo Continente y una seria amenaza para sus clubs, que no son capaces de retener el talento.

En España, el éxodo de jugadores nacionales o que militan en las canteras españolas no es una situación ajena. Nombres como el de Aday Mara o Mario Saint-Súpery, este último de regreso a Valencia este año, son algunos de los más sonados, pero no son los únicos. Este mismo año, por ejemplo, el Barcelona perdió a Dame Sarr, Nikola Kusturica o Saydon Keita, todos con destino la NCAA; mientras que otros jugadores como el ex-Breogán Juan Fernández, el canterano madridista Matteo Spagnolo o el ya exvalencianista Nikola Dzepina también hicieron las maletas para cruzar el charco.

De Santiago a la NCAA

La lista no deja de crecer y uno de los últimos en sumarse a la lista es el escolta compostelano Santiago Paz Vázquez, que la próxima temporada militará en las filas de los North Dakota State Bison.

"Santi es un jugador que aporta experiencia en selecciones nacionales de muy alto nivel y una ética de trabajo a la altura", señaló sobre el jugador compostelano el entrenador de los 'bisontes', David Richman. "Tiene una gran envergadura y habilidad para su posición. Los aficionados de los Bison adorarán tanto su talento para el baloncesto como su personalidad".

Formado en Rosalía y debutante en ACB

Formado en las categorías inferiores del Club Baloncesto Rosalía, en 2021 se unió al Obradoiro para formar parte del filial tras dos años jugando en el Baloncesto Torredolones madrileño.

Con el conjunto obradoirista incluso llegó a jugar varios partidos en la Liga ACB 2022-2023. Su debut llegó en Sar de la mano de Moncho Fernández, en una trabajada victoria ante el Barcelona. Tras ello jugó en los dos partidos ante el Joventut, el otro duelo ante el Barcelona y en la última jornada de esa temporada ante el Fuenlabrada.

En la 2023-2024 jugó cedido en el CB Benicarló de Liga LEB Plata y en 2024 se desenroló finalmente del club compostelano, haciendo las maletas al Club Ourense Baloncesto. La última temporada la disputó en el Club Bàsquet Sant Antonio, de Segunda FEB.

Además, Santi Paz es internacional en categorías inferiores con la selección española, con la que llegó a disputar el Eurobasket Sub-20 de 2023.

Santi Paz con la camiseta de la selección española / Instagram

Otro ex-Obra en la NCAA

Curiosamente, Santi Paz Vázquez no será el único jugador con pasado obradoirista la próxima campaña en la NCAA. Junto al escolta compostelano también estará el pívot tinerfeño Victory Onuetu, que tras un primer año en la liga universitaria estadounidense, este año militará en las filas de los Wisconsin Badgers.

Victory Onuetu con la camiseta del Obradoiro / Antonio Hernández

Formado en la cantera de Unicaja, Onuetu llegó a la disciplina obradoirista en 2023 tras proclamarse campeón de mundo sub-19 con España. El interior llegó inicialmente para formar parte del equipo de Liga EBA del club gallego, aunque esa misma temporada logró hacerse un hueco en la rotación obradoirista como tercer pívot, llegando a disputar cinco partidos con la camiseta obradoirista en la pasada campaña.

Sin embargo, su falta de continuidad y en busca de contar con más minutos, el interior canario se marchó cedido en la 2023-2024 al Club Bàsquet Prat, de Segunda FEB.

Noticias relacionadas

Tras su paso por las filas del equipo catalán y la vuelta al conjunto obradoirista, comenzó un conflicto entre el propio Obradoiro y Onuetu, que quería contar con más protagonismo en pista y no estar relegado a la rotación. La situación terminó con el pívot tinerfeño haciendo las maletas para cruzar el charco.