Doblete del Cortizo con triunfo de Fajardo

El Equipo Cortizo volvió a encontrar en la Vuelta a Zamora una de sus carreras más propicias. Samuel Fajardo se adjudicó la clasificación general después de una remontada espectacular en la etapa reina de Lubián, mientras que Maksym Bilyi completó el dominio del conjunto padronés con la victoria parcial y el segundo puesto final.

El triunfo confirma el idilio del Cortizo con la ronda zamorana. La escuadra gallega ha conquistado cuatro de las últimas cinco ediciones, una secuencia en la que también figuran Eric Fagúndez, Sergio Chumil y el propio Bilyi. Los dos primeros compiten actualmente como profesionales en el Burgos Burpellet BH. La carrera se ha convertido en uno de sus mejores escaparates y volvió a premiar la capacidad del equipo para correr de manera colectiva.

La situación antes de la última jornada obligaba al equipo dirigido por Marcos Serrano a asumir riesgos. Fajardo era el corredor mejor clasificado del Cortizo, séptimo en la general y a 1 minuto y 15 segundos del líder, Óscar Vian, del Gomur Cantabria. Después de varias etapas en las que el equipo no había conseguido imponer su dominio, el desenlace se convirtió en una apuesta al todo o nada. La única posibilidad de aspirar al triunfo pasaba por endurecer la carrera desde lejos, aislar al líder y evitar que el control del pelotón neutralizase todos los movimientos.

El primer ataque llegó antes del paso inicial por A Canda. Óscar Fuentes y Manuel Sanroma se marcharon por delante junto a Estanislao Calabuig, del Caja Rural Alea, y Mario Anguela, del El Bicho-Plataforma Central. La fuga llegó a disponer de una renta próxima a los dos minutos y obligó a los rivales a trabajar antes de lo previsto, aunque terminó siendo neutralizada. El movimiento no entregó un resultado directo, pero desgastó al grupo y preparó el terreno para la ofensiva posterior.

El Cortizo volvió entonces a mover la carrera. Fajardo y Aimar Tadeo entraron en un nuevo grupo de cinco escapados que consiguió abrir una diferencia de alrededor de treinta segundos. Vian trató de controlar los ataques, pero la ofensiva de la formación padronesa todavía guardaba un movimiento decisivo.

Bilyi arrancó desde el grupo perseguidor, enlazó con la cabeza de carrera y terminó marchándose junto a Fajardo a ocho kilómetros de la meta. El pelotón no encontró respuesta al ataque y los dos corredores del Cortizo afrontaron en solitario el tramo final hacia Lubián. La jugada terminó de romper la carrera.

El reparto del botín fue completo. Bilyi cruzó primero la línea de llegada para adjudicarse la etapa reina, mientras que Fajardo aseguró el triunfo en la clasificación general. El hasta entonces líder, Óscar Vian, cedió más de cuatro minutos y perdió cualquier opción de conservar el maillot. Bilyi, además de levantar los brazos en Lubián, terminó segundo en la general y redondeó un doblete incontestable para el Cortizo.

«Sabíamos que la táctica para la última jornada era arriesgada, pero que, si funcionaba, podíamos hacer saltar la general», explicó Fajardo. El ciclista destacó el trabajo de sus compañeros y celebró haber dado la vuelta a una diferencia superior al minuto para conseguir su primera victoria con el Equipo Cortizo. «Los compañeros estuvieron de diez y hemos demostrado que, si se quiere, se puede», añadió.

El éxito en Zamora no concede descanso a la formación gallega. El equipo iniciará este martes la Vuelta a Castilla y León, una prueba de cinco jornadas y más de 761 kilómetros en la que tratará de prolongar su buen momento. El Cortizo acumula ya 15 victorias durante la presente temporada y volverá a medirse a una carrera por etapas apenas dos días después de completar su exhibición en Lubián.

Fajardo volverá a formar parte de la alineación después de su triunfo en Zamora. Junto a él competirán Martin Solhaug, Óscar Fuentes, Aimar Tadeo, Luke Valenti y Adam Strejcek, en una nueva oportunidad para ampliar el palmarés del conjunto padronés.