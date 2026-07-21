El Monbus Obradoiro cierra un doble golpe en el mercado: ficha a Caleb Agada y Alonso Faure

El Monbus Obradoiro pisa el acelerador en la construcción de su plantilla para el regreso a la Liga Endesa. El conjunto compostelano ha cerrado las incorporaciones de Caleb Agada, procedente del Ilerna Lleida, y Alonso Faure, que abandona el Alimerka Oviedo Baloncesto para dar el salto a la máxima categoría.

Dos movimientos con los que la entidad santiaguesa incorpora perfiles muy diferentes, pero complementarios. Agada aportará físico, experiencia y capacidad defensiva en las posiciones exteriores, mientras que Faure reforzará el juego interior y permitirá sumar un jugador de formación con margen de crecimiento. Ambos se unen a Leo Meindl, anunciado el pasado 10 de julio como primer fichaje del Obradoiro para la temporada 2026/27.

Agada, experiencia y físico para el perímetro

Caleb Agada, de 31 años y 1,93 metros, afrontará en Santiago su segunda temporada consecutiva en la Liga Endesa. El internacional nigeriano participó en los 34 encuentros de la pasada fase regular con el Ilerna Lleida, promediando 7,8 puntos, 2,7 rebotes, dos asistencias y una recuperación en algo más de 16 minutos sobre la pista.

Aunque aparece principalmente como escolta, su potencia física le permite asumir diferentes emparejamientos en el perímetro y colaborar en la dirección del juego. En Lleida comenzó la temporada con un papel importante, alcanzando los 18 puntos tanto frente al Barça como ante el Baskonia, antes de reducirse progresivamente su protagonismo durante la segunda mitad del curso.

Agada ya conocía el baloncesto español antes de su estreno en la ACB. El jugador pasó por el CB Prat durante la temporada 2017/18, en la que firmó 14,4 puntos, 4,5 rebotes, dos asistencias y 2,2 recuperaciones entre la fase regular y el playoff de la entonces LEB Oro. Posteriormente militó durante dos campañas en el Melilla.

Su carrera le ha llevado también a competir en Israel, Australia, Ucrania, Rusia y Libia. Antes de incorporarse al Lleida se proclamó campeón de la Basketball Africa League con el Al Ahly Tripoli, anotando 17 puntos en la final. Además, fue internacional con Nigeria en los Juegos Olímpicos de Tokio y destacó con otros 17 tantos en la histórica victoria del combinado africano ante Estados Unidos durante la preparación olímpica.

El Obradoiro suma así un exterior experimentado, agresivo en defensa y capaz de elevar el nivel físico de la rotación. Su nacionalidad nigeriana le permite competir con licencia Cotonou y, por lo tanto, sin ocupar una de las plazas reservadas a extracomunitarios.

Alonso Faure, juventud y proyección para la pintura

La segunda incorporación es la de Alonso Faure, pívot de 24 años y 2,08 metros que viene de completar su primera temporada íntegra como profesional en el Alimerka Oviedo. Natural de Busot, el interior se formó en las categorías inferiores del Valencia Basket antes de trasladarse a Estados Unidos. Allí disputó cuatro campañas con Loyola Maryland y una última temporada universitaria en Pepperdine.

Faure regresó a España en marzo de 2025 para reforzar al Oviedo en el tramo final del curso. Después de ese periodo inicial de adaptación, dio un considerable paso adelante durante la temporada 2025/26: disputó 31 encuentros de la fase regular, 15 de ellos como titular, con medias de 7,7 puntos, 5,5 rebotes y 9,7 créditos de valoración en 17 minutos, anotando más del 62 % de sus lanzamientos de dos puntos.

Uno de sus mejores partidos llegó en la jornada 26 frente al Fibwi Palma, cuando firmó 19 puntos, diez rebotes, tres recuperaciones y 29 de valoración, actuación que le permitió entrar en el quinteto ideal de la Primera FEB. El propio Oviedo lo definió al finalizar la temporada como uno de los mejores interiores de la categoría y destacó su contribución para que el conjunto asturiano alcanzase la Final a Cuatro por el ascenso.

El Alimerka Oviedo había anunciado su renovación el pasado 19 de junio, pero el contrato contemplaba una cláusula que permitía al jugador abandonar la entidad. El club asturiano confirmó este martes que dicha cláusula había sido ejecutada, dejando libre el camino para su incorporación al Monbus Obradoiro.

Con Agada y Faure, el Obradoiro incorpora de una tacada experiencia en la Liga Endesa, capacidad defensiva, rebote y juventud. Dos nuevas piezas para una plantilla que comienza a tomar forma después de que la ACB aprobase oficialmente el regreso del club compostelano a la máxima categoría y que tendrá como objetivo volver a consolidarse entre los mejores equipos del baloncesto español.