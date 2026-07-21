El Monbus Obradoiro debutará en la Liga U como único representante gallego

El Monbus Obradoiro disputará por primera vez la Liga U durante la temporada 2026/27. El conjunto compostelano se incorpora a la competición sub-22 impulsada por la ACB, la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes, una iniciativa concebida para facilitar la transición de los jóvenes jugadores hacia el baloncesto profesional.

La participación supone un nuevo paso en el crecimiento de la estructura deportiva del club, que será además el único representante gallego en la segunda edición del campeonato. El Obradoiro amplía así su presencia nacional y refuerza su apuesta por la formación, ofreciendo a sus talentos una plataforma de mayor exigencia.

El equipo obradoirista ha quedado encuadrado en el Grupo B junto al Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver y Unicaja Alhaurín de la Torre. Se enfrentará, por tanto, a varias de las canteras más reconocidas del baloncesto español.

El Grupo A estará integrado por Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona. La composición de ambos grupos confirma el elevado nivel de una competición con algunas de las estructuras formativas más potentes del país.

La Liga U afrontará su segunda temporada después de haber nacido con el objetivo de cubrir el espacio existente entre el baloncesto de formación y las primeras plantillas profesionales. El torneo permite a los jugadores sub-22 competir de manera regular en un contexto adaptado a su desarrollo, pero con una exigencia superior a la de las categorías inferiores tradicionales.

Para el Obradoiro, su entrada en la Liga U supone disponer de un escalón intermedio desde el que preparar a sus jóvenes para las demandas físicas, tácticas y competitivas del baloncesto sénior. El campeonato también puede convertirse en una herramienta para seguir su evolución, proporcionarles minutos de calidad y facilitar que los más preparados se acerquen progresivamente al equipo de Liga Endesa.

La decisión se enmarca en el fortalecimiento de la estructura deportiva emprendido por la entidad compostelana. La participación en una competición nacional específica para jugadores sub-22 permitirá ampliar el seguimiento de la cantera y ofrecer un horizonte más definido a quienes avanzan por las categorías formativas del club.

El proyecto planteará ahora el reto de configurar una plantilla competitiva y una estructura técnica capaz de compatibilizar los resultados con la formación individual. El objetivo será que los jugadores puedan crecer en un entorno de máxima exigencia, enfrentarse a rivales de primer nivel y adquirir experiencia para aproximarse al baloncesto profesional.

Con su estreno, el Monbus Obradoiro se suma a una iniciativa destinada a mejorar el desarrollo del talento joven en España. El club entiende la Liga U como una oportunidad para reforzar su identidad formativa y abrir una vía más directa hacia el primer equipo.