Edu González, una joya para la parcela ofensiva del Compostela

Edu González Ricón (Madrid, 14/04/2005) ya es nuevo futbolista de la SD Compostela. El joven atacante deja la Sociedad Deportiva Sarriana, equipo con el que disputó su primera temporada en Segunda Federación, para afrontar un nuevo reto con el conjunto de la capital gallega. Polivalencia y energía para la ofensiva compostelana que se apuntala con la incorporación del canterano del Celta.

El mediapunta aportará "versatilidade para moverse polas diferentes posicións do ataque, compromiso no traballo colectivo, calidade para o último pase, así como un excelente golpeo de balón". Una apuesta de la dirección deportiva que incorpora un nuevo futbolista sub 23 al proyecto. Con 21 años, Edu se convierte en el quinto jugador que cumple dichos requisitos de edad. Se suma a Mario Hermo (20), Joaquín Goris (22), Unai Peón (22) y Buba (21).

En este sentido, vale la pena recordar que una plantilla de Segunda RFEF podrá obtener un máximo de 25 licencias, de las cuales no podrá destinar más de dieciséis a jugadores que superen los 23 años. Esto, de momento, no resulta problema para la esedé que cuenta con trece jugadores mayores de esa marca.

Un madrileño criado en A Madroa

A pesar de que nació en Madrid, el atacante se crio en la localidad pontevedresa de Redondela. Destacó desde bien pequeño y la cantera más prolífera de toda Galicia se fijó en él. El Celta lo reclutó para sus categorías inferiores en las que desarrolló gran parte de su etapa formativa. En edad juvenil, Edu abandonó de forma definitiva la estructura celeste para recalar en el CD Choco.

En 2024, dio el salto definitivo a sénior de la mano del Gran Peña, jugándolo prácticamente todo en Tercera RFEF. Con el cuadro olívico, el redondelano disputó 35 partidos —34 de ellos como titular—, rozó los 3.000 minutos y anotó cinco goles.

El atacante se convirtió en una de las sensaciones de la categoría y llamó la atención de una SD Sarriana que acababa de ascender a Segunda Federación. El conjunto lucense apostó por Edu que respondió consolidándose como uno de los referentes ofensivos de la escuadra de A Ribela. Convirtió cinco goles, jugó una treintena de encuentros y completó más de 1.800 minutos.

Su movilidad e intensidad ofensiva hacen del nuevo fichaje blanquiazul un futbolista muy peligroso en el último tercio del campo. Aunque puede actuar en todas las posiciones del ataque, esta temporada, Edu acabó ejerciendo de delantero centro con la Sarriana. En Compostela, está llamado a influir en el juego desde un rol más retrasado: la mediapunta. Por ello, la llegada del madrileño no cierra la puerta a la incorporación de un nuevo ariete y aporta una posibilidad más a una zona de tres cuartos picheleira que ya cuenta con Parapar, Guisande, Álex Gil y Armental.

Carlos de Lerma ya dirigió a su nuevo fichaje en el entrenamiento de hoy, en el que lucieron 18 futbolistas del primer equipo. Nueve contrataciones —Edu Sousa, Jordan Sánchez, Mario Hermo, Manu Rivas, Miguel Prado, Ces Cotos, Álex Gil, Buba y Edu González— y otros nueve jugadores que continúan —Damián Noya, Pablo Crespo, David Rosón, Joaquín Goris, Diego Uzal, Unai Peón, Adrián Armental, Juan Parapar y Antón Guisande— trabajan a las órdenes del técnico extremeño.