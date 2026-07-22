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Un exjefe de Alonso afirma que el Aston Martin ha conseguido mejorar "en 2,3 segundos"

Otmar Szafnauer, que coincidió con el asturiano en Alpine, matiza que se trata de una mejora teórica, a la espera de trasladar los resultados a la pista

Fernando Alonso, con el Aston Martin.

Fernando Alonso, con el Aston Martin. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Cristina Moreno

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 pondrá sobre la mesa las primeras mejoras en el AMR26 con la llegada del nuevo chasis. Después del parón, será el turno para la nueva unidad de potencia que Honda Racing ha prometido y que se probará en el Gran Premio de Países Bajos para dar paso al que ya se conoce como el AMR26B.

Como ya sucedió antes de que empezara la nueva temporada, esta nueva versión ha despertado una gran expectación. Aunque se desconoce cuál será el rendimiento, algunas voces autorizadas del paddock han dado ya alguna pincelada de lo que podría dar de sí el último nuevo coche de Fernando Alonso.

Entre esas voces se encuentra Otmar Szafnauer, el que fuera jefe de Fernando Alonso durante la temporada 2022 en Alpine. Pese a no formar ya parte del paddock, el estadounidense mantiene relaciones en los diferentes equipos en los que ha trabajado, entre ellos Aston Martin, y no ha dudado en desvelar las informaciones que le han llegado al respecto.

En el podcast High Performance Racing, en el que es colaborador, Szafnauer afirmó haber "escuchado que Aston Martin obtuvo setenta puntos de carga aerodinámica, lo que se traduce en 2,3 segundos".

Aunque esa afirmación pueda despertar las expectativas de los seguidores de Aston Martin, guarda un pero, y es que como afirmó el estadounidense, "esos 2,3 segundos podrían convertirse en 1,5 segundos si tus herramientas de simulación no están correctamente correlacionadas con la pista".

Y es que, trasladar todo ese trabajo en la fábrica a la pista es un paso complicado que siempre requiere ajustes y pruebas, algo que suele hacerse durante la pretemporada y que Aston Martin deberá hacer en mitad del campeonato, con poco margen de movimiento.

Una situación que no es la ideal, tal y como destacó Szafnauer, quien considera que "introducir todas estas piezas nuevas de golpe representa un riesgo enorme".

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De cualquier manera, Aston Martin no tiene muchas más opciones, teniendo en cuenta el rendimiento del AMR26 en las diez primeras disputadas del campeonato. A punto de alcanzar el ecuador, el equipo solo ha sumado un punto, el conseguido por Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco y apenas ha podido presentar batalla ante otros equipos de la zona media baja.

Fuente: Sport

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