El Monbus Obradoiro cierra el fichaje de Brandon Childress para dirigir su regreso a la ACB

El Monbus Obradoiro ha cerrado el fichaje de Brandon Childress para reforzar la dirección de juego de su nuevo proyecto en la Liga Endesa. El base estadounidense será una de las principales apuestas del conjunto compostelano para afrontar su regreso a la máxima categoría después de completar una destacada temporada en el Bursaspor turco. El club cerró la operación este martes.

La operación está cerrada a falta del anuncio oficial por parte de la entidad santiaguesa. El Obradoiro incorpora así a uno de los bases más cotizados que manejaba para la posición, un jugador con capacidad para asumir responsabilidades ofensivas, generar desde el bloqueo directo y producir tanto puntos como asistencias.

Childress tiene 28 años, mide 1,83 metros y viene de ejercer como uno de los grandes referentes del Bursaspor. En la exigente liga turca promedió 14,9 puntos, 6,8 asistencias y 2,6 rebotes, siendo el máximo asistente de su equipo y uno de sus principales anotadores.

El estadounidense también participó en la Basketball Champions League, competición en la que firmó 10,5 puntos, 5,5 asistencias y 2,7 rebotes en seis encuentros. Su incorporación permitirá al Obradoiro sumar velocidad, desequilibrio y capacidad de creación en una posición clave para la construcción de la nueva plantilla.

Un base con capacidad para liderar

Childress destaca por su facilidad para superar a su defensor, atacar el aro y encontrar a sus compañeros. Es un jugador acostumbrado a disponer de mucho balón, capaz de acelerar el ritmo de los partidos y asumir lanzamientos en momentos importantes.

Su rendimiento en Turquía confirmó el crecimiento que ya había mostrado anteriormente en el CBet Jonava de Lituania, donde promedió más de 18 puntos por encuentro antes de dar el salto al Bursaspor. A lo largo de su carrera también ha competido en Grecia, Estonia, Alemania, República Dominicana y la G League.

El nuevo base obradoirista ocupa plaza de extracomunitario, una circunstancia que condicionará la configuración del resto de la plantilla. Su llegada responde a la intención del club de incorporar un director de juego con experiencia europea, capacidad anotadora y margen para ofrecer su mejor rendimiento en la ACB.

Hijo de un exjugador NBA

Brandon Childress es hijo de Randolph Childress, una de las grandes figuras históricas de la Universidad de Wake Forest. Su padre fue elegido por los Detroit Pistons con el número 19 del Draft de la NBA de 1995 y también militó en los Portland Trail Blazers antes de desarrollar una amplia carrera en Europa.

Randolph Childress, padre del nuevo jugador del Obradoiro. / Cedida

Brandon siguió sus pasos en Wake Forest, donde disputó cuatro temporadas y llegó a promediar 15,6 puntos y 4,6 asistencias durante su último curso universitario. Ahora afrontará en Santiago su primera experiencia en el baloncesto español.

Con el fichaje de Childress, unido a las incorporaciones de Caleb Agada y Alonso Faure, el Monbus Obradoiro continúa definiendo la columna vertebral de su plantilla para el regreso a la Liga Endesa.