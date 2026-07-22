Santiago acogerá una nueva edición de la Copa Galicia de baloncesto: fechas y equipos participantes

La Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) confirmó que la edición número 40 de la Copa Galicia de categoría sénior masculina se disputará en Santiago de Compostela los días 5 y 6 de septiembre. La casa del Monbus Obradoiro, el Multiusos Fontes do Sar, acogerá la señalada fecha que desde hace años actúa como pistoletazo de salida de las temporadas de los clubes gallegos.

En esta nueva edición, la competición reunirá a los cuatro principales representantes masculinos del baloncesto gallego en la élite estatal: CB Breogán, Obradoiro CAB, Club Básquet Coruña y Club Ourense Baloncesto.

La organización de la Copa Galicia cuenta con la colaboración del Concello de Santiago y del club picheleiro, que han aportado su cooperación para la gestión y la organización del evento. La sede y las fechas del torneo fueron confirmadas por Julio Bernárdez, presidente de la junta gestora de la FEGABA; Pilar Lueiro, concejala de Deportes del Concello de Santiago; y Raúl López, presidente del Obradoiro.

En la última edición, el Río Breogán se impuso a Leyma Coruña en la final y amplió su registro como equipo más laureado de la historia de la competición, con 16 títulos. En los próximos días se darán a conocer la fecha del sorteo y los detalles de la presentación oficial de esta 40ª edición, en la que se anunciarán los horarios de los encuentros y la información sobre la venta de entradas.