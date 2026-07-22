Triunfa Infantino: la FIFA ingresa 9.000 millones de dólares en el Mundial más yanqui

Puede, sí, que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pase a la historia como el campeonato más polémico de la historia de la Copa del Mundo. Puede, sin duda, que la cita de 48 selecciones y 104 partidos, en tres países distintos y 16 sedes (11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá), el ‘escándalo Balogun’ y demás actuaciones esperpénticas de árbitros de campo y colegiados VAR, hayan llamado la atención del mundo entero, así como el protagonismo de Donald Trump, al que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tuvo que empujar para que no saliese en la foto de los campeones, y, por descontado, el alto precio de las entradas, pero todo ha pasado ya al olvido.

Pero, la Copa del Mundo acaba con el mayor de los éxitos para el máximo organismo del fútbol mundial. Todas, absolutamente todas las cifras del final de curso son espectaculares, únicas, y no todas se han superado por el hecho de que hubiese más selecciones que nunca y más partidos que nunca. No, no, hay cifras que, simplemente, reflejan el gran éxito deportivo, económico y mediatico de la cita en EEUU, México y Canadá.

Les daré un primer dato que, por sí mismo, ya es la viva demostración de la reacción de la inmensa mayoría de los países, bueno de las federaciones de cada país, con respecto al campeonato liderado por los amigos Trump e Infantino. Según contó el diario británico ‘The Guardian’, Infantino ya ha recibido el apoyo de más de 200 federaciones (la FIFA tiene 211) para que prolongue su cuarto mandato al frente del organismo que empezó a presidir en 2016.

El prodigioso España-Argentina (1-0) batió todos los récords de audiencia en la historia del deporte, con picos de audiencia televisiva entre 1.800 y 2.200 millones de telespectadores, cuando el pico del Argentina-Francia de Catar-2022 fue de 1.500 millones de telespectadores y la ceremonia inaugural de los JJOO de París-2024 alcanzó los 1.400 millones.

“Seguramente habrán leído muchos comentarios escépticos y críticas: que los estadios estarían vacíos, que no se concederían los visados, que las selecciones no podrían competir, y muchas otras cosas más. Y ocurrió exactamente lo contrario. Silenciamos a todos los críticos. El poder del juego y la magia del fútbol se impusieron. El fútbol conquistó Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos es un país de fútbol”. Y fue todavía más allá: “Ha sido el acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad. No ha sido solo la Copa del Mundo más grande; ha sido el mayor acontecimiento deportivo, social y cultural que ha vivido la humanidad”.

La final del Mundial, el prodigioso triunfo de España sobre Argentina (1-0), batió todos los récords de audiencia en la historia del deporte. Con 80.000 espectadores en directo, que pagaron una media de 11.000 dólares por entrada (hubo entradas en la reventa que se pagaron a 50.000 dólares), el encuentro tuvo picos de audiencia televisiva entre 1.800 y 2.200 millones de telespectadores, cuando el pico del Argentina-Francia (1-0) de Catar-2022 fue de 1.500 millones de telespectadores y la ceremonia inaugural de los JJOO de París-2024 alcanzó los 1.400 millones.

Ferran Torres y 'su' Copa del Mundo. / AFP7

Y es que, los 104 partidos que hubo en las 16 sedes del Mundial acogieron a 6.6 millones de espectadores en vivo y en directo, superando la cifra de Rusia-2018 y Catar-2022, evidentemente con muchos menos encuentros. Pese a todo y contra el pronóstico de todo el mundo, sí, todo el mundo que, al precio que estaban las entradas, creíamos que los estadios, todos ellos impresionantes, estarían vacios, el éxito de público ha sido asombroso.

Los ingresos directos de la FIFA se han elevado a 5.000 millones de dólares, que, sumados los multimillonarios patrocinios globales, oficiales y regionales, el máximo organismo del fútbol ha ingresado 9.000 millones de dólares, cifra récords en la historia de la Copa del Mundo de fútbol.

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La FIFA informó además que más de 8,5 millones de aficionados visitaron las Fan Festivals oficiales en Estados Unidos, México y Canadá. Los canales digitales y las redes sociales oficiales registraron 34.000 millones de impresiones y 2.000 millones de interacciones hasta la conclusión de los cuartos de final. Asimismo, se estima que, hasta el cierre de los octavos de final, 5.200 millones de personas —casi dos tercios de la población mundial— habían interactuado al menos una vez con el torneo.