El Obradoiro hace oficial el fichaje de Alonso Faure

El Monbus Obradoiro hizo oficial este jueves el fichaje de Alonso Faure, una incorporación adelantada por EL CORREO GALLEGO dentro de los movimientos realizados por el club compostelano para configurar su plantilla de regreso a la Liga Endesa.

El pívot alicantino, de 2,08 metros de altura, llega procedente del Alimerka Oviedo Baloncesto para reforzar la rotación interior dirigida por Diego Epifanio. El Obradoiro incorpora a un jugador joven, con presencia física y margen de crecimiento, después de su destacada primera temporada completa como profesional en Primera FEB.

Faure disputó durante el curso 2025/26 un total de 31 encuentros de la fase regular, 15 de ellos como titular. En algo más de 17 minutos sobre la pista promedió 7,7 puntos, 5,5 rebotes y 9,7 créditos de valoración, convirtiéndose progresivamente en una pieza importante del conjunto asturiano.

Su aportación ayudó al Alimerka Oviedo a completar una de las mejores temporadas de su historia reciente y alcanzar la Final a Cuatro por el ascenso a la Liga Endesa. El interior mostró capacidad para finalizar cerca del aro, cargar el rebote y aportar energía en ambos lados de la pista.

La salida de Faure se produjo después de que el Oviedo hubiese anunciado inicialmente su continuidad para la temporada 2026/27. Sin embargo, el contrato incluía una cláusula de rescisión que fue ejecutada por el jugador, dejando expedito su camino hacia Santiago. El conjunto asturiano comunicó oficialmente su marcha el pasado martes.

Formación en Valencia y Estados Unidos

Nacido en Busot, Alonso Faure comenzó su formación en las categorías inferiores del Valencia Basket. Posteriormente decidió continuar su desarrollo en el baloncesto universitario estadounidense, donde permaneció cinco temporadas antes de iniciar su etapa profesional en España.

El pívot disputó cuatro campañas con Loyola Maryland y completó su trayectoria universitaria en Pepperdine University. Su experiencia en Estados Unidos le permitió evolucionar física y tácticamente antes de regresar al baloncesto español durante la segunda mitad de la temporada 2024/25.

Faure se incorporó entonces al Alimerka Oviedo para reforzar al equipo en el tramo definitivo del curso, con una opción para continuar la campaña siguiente. Después de unos primeros meses de adaptación, el interior dio un salto adelante durante la pasada temporada y se consolidó dentro de la rotación asturiana.

El Obradoiro movió ficha por un jugador que encaja tanto por sus condiciones deportivas como por su condición de jugador de formación, un elemento relevante para la configuración de las plantillas de la Liga Endesa.

El club compostelano destaca de su nueva incorporación la presencia física y su capacidad para aportar en la pintura. Faure llega inicialmente como una pieza de rotación, aunque con posibilidades de continuar creciendo y ganando protagonismo dentro de una estructura que tendrá que competir desde el primer momento para consolidarse de nuevo en la máxima categoría.

Su fichaje forma parte de la renovación del juego interior obradoirista para el retorno a la ACB. La entidad todavía trabaja en la llegada de un alapívot y un pívot llamados a asumir papeles principales, movimientos que terminarán de definir una de las zonas determinantes de la nueva plantilla.

Con la oficialización de Alonso Faure, el Monbus Obradoiro confirma otra de las operaciones que ya había cerrado y sigue avanzando en la construcción del equipo que afrontará la temporada 2026/27 en la Liga Endesa. El siguiente anuncio será Brandon Childress.