El Monbus Obradoiro pisa fuerte en su regreso a la ACB

El Monbus Obradoiro continúa dando pasos firmes en la preparación de su regreso a la Liga Endesa. El conjunto compostelano avanza simultáneamente en la construcción de la plantilla, la consolidación de su masa social, la planificación de la pretemporada y el crecimiento de una estructura deportiva que incorporará desde este curso un equipo en la Liga U.

Diferentes frentes que reflejan la intención de la entidad de no limitarse a recuperar su plaza entre los mejores equipos del baloncesto español. El ascenso abre una nueva etapa y el club trabaja para regresar a la máxima categoría con una plantilla competitiva, un respaldo social importante y una base deportiva más amplia que la existente durante sus dos temporadas en Primera FEB.

La planificación del primer equipo entra ahora en una fase decisiva. Al Obradoiro le quedan por incorporar dos jugadores llamados, en principio, a ocupar puestos importantes dentro del quinteto inicial: un alapívot y un pívot.

El foco del mercado estará especialmente colocado en esas posiciones. La dirección deportiva necesita encontrar dos interiores capaces de elevar el nivel físico, defensivo y reboteador del equipo. El alapívot deberá aportar recursos para abrir el campo, mientras que el pívot está llamado a convertirse en una referencia cerca de los aros.

Serán movimientos determinantes para establecer el techo competitivo del nuevo proyecto de Diego Epifanio. El Obradoiro ha ido colocando piezas sin precipitarse y conserva todavía margen para completar la columna vertebral con jugadores destinados a asumir responsabilidades desde el inicio de la temporada.

Leo Meindl fue el primer fichaje anunciado para el retorno a la élite. Posteriormente se cerraron las incorporaciones de Caleb Agada, procedente del Lleida, y Alonso Faure, que llega después de su crecimiento en las filas del Oviedo. El último en sumarse a las filas es Brandon Childress, llamado a ser la estrella del equipo que dirigirá Diego Epifanio, aportando anotación y sentido al juego de los compostelanos.

Agada aporta experiencia reciente en la Liga Endesa, versatilidad para ocupar las dos posiciones exteriores y capacidad defensiva. Faure representa una apuesta diferente: un jugador nacional, joven, móvil y con margen de evolución después de demostrar en Primera FEB que puede asumir un papel relevante.

El club combina así continuidad, jugadores contrastados y apuestas de futuro, pero guarda todavía algunos de sus movimientos más importantes. La llegada de los tres titulares pendientes terminará de definir una plantilla que deberá adaptarse rápidamente a la mayor exigencia de la ACB.

Una nueva puerta para el talento joven

El crecimiento del Obradoiro no se limita al primer equipo. Su incorporación a la Liga U 2026/27 abre una nueva dimensión dentro de la estructura deportiva de la entidad. El conjunto compostelano será el único representante gallego en la segunda edición de la competición sub22 impulsada por la ACB, la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes.

El Obradoiro ha quedado encuadrado en el Grupo B junto a Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver y Unicaja Alhaurín de la Torre. El Grupo A estará integrado por Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona.

La entrada en el campeonato permite al club disponer de un escalón competitivo entre la cantera y el primer equipo. Hasta ahora, el salto desde las categorías de formación hasta el baloncesto profesional obligaba a buscar cesiones, equipos vinculados u otras fórmulas que no siempre permitían mantener a los jugadores dentro de la dinámica diaria de la entidad.

La Liga U ofrecerá minutos de calidad a los jóvenes y permitirá seguir su evolución en una competición adaptada a su edad, pero con la exigencia de enfrentarse semanalmente a algunas de las principales estructuras formativas de España. También facilitará que los talentos más preparados puedan acercarse progresivamente a los entrenamientos y convocatorias del equipo de Liga Endesa.

La plaza abre, además, una nueva ventana en el mercado. El Obradoiro será el único club gallego de la competición y no tendrá otro participante próximo en todo el noroeste peninsular. El equipo más cercano será el Burgos Grupo de Santiago, una circunstancia que puede convertir a la entidad compostelana en un destino atractivo para jóvenes procedentes de un radio geográfico muy amplio.

El club podrá mirar más allá de Galicia y captar talento en Asturias, León, otras zonas del norte de España e incluso Portugal. La posibilidad de competir en la Liga U, trabajar dentro de una estructura ACB y disponer de una vía directa hacia el primer equipo constituye un argumento que hasta ahora el Obradoiro no podía ofrecer.

Uno de los nombres cuya situación puede verse beneficiada por la nueva competición es Alonso Grela. El joven base asturiano formó parte durante la pasada campaña de la dinámica del primer equipo después de avanzar por la estructura formativa obradoirista.

La Liga U proporciona ahora un contexto idóneo para su posible continuidad. Grela podría acumular minutos, asumir responsabilidades y mantener al mismo tiempo el contacto cotidiano con el primer equipo. Su situación deberá resolverse dentro de la configuración definitiva de las dos plantillas, pero la existencia del conjunto sub22 multiplica las posibilidades para su desarrollo.

El mismo camino podría aplicarse a otros jugadores de la cantera y a nuevas incorporaciones realizadas específicamente para el proyecto. El reto será construir un equipo competitivo sin perder el principal objetivo de la competición: preparar jugadores para el baloncesto profesional.

El respaldo supera los 5.000 abonados

Los movimientos deportivos están encontrando una respuesta contundente en las gradas. El Obradoiro ha superado ya los 5.000 abonados para la temporada de su regreso a la Liga Endesa, una cifra que el director general y deportivo, Héctor Galán, había situado como una previsión de éxito para la campaña.

Alcanzar esa barrera antes de que se haya completado la plantilla confirma la recuperación de la ilusión alrededor del club. El ascenso no se ha interpretado únicamente como el cumplimiento de un objetivo deportivo, sino también como el comienzo de una nueva etapa después de dos años compitiendo en Primera FEB.

Fontes do Sar volverá a presentar una elevada ocupación durante el próximo curso. El objetivo será transformar ese respaldo social en una ventaja competitiva y recuperar el ambiente que convirtió durante años al pabellón compostelano en una de las pistas más reconocibles y exigentes de la Liga Endesa.

La cifra también refuerza la estabilidad del proyecto. Una masa social superior a los 5.000 abonados ofrece al club una base importante sobre la que sostener el regreso a la élite y transmite confianza mientras se termina de configurar la plantilla.

Una pretemporada todavía por completar

La siguiente incógnita está en la puesta a punto del equipo. El Obradoiro todavía debe comunicar la fecha de inicio de la pretemporada y completar el calendario de encuentros amistosos que servirán para preparar el retorno a la máxima categoría.

Por el momento, el único compromiso anunciado por la entidad es el Torneo de San Roque, en el que se enfrentará al Leyma Coruña el martes 25 de agosto, a partir de las 20.30 horas, en Vilagarcía de Arousa.

Es el primer derbi gallego confirmado del nuevo curso y una prueba inicial para dos equipos que preparan su regreso a la Liga Endesa. El encuentro permitirá comprobar el estado de las plantillas y ofrecerá los primeros minutos de competición después del trabajo de preparación física.

El club deberá anunciar próximamente más rivales y concretar cuándo comenzarán los reconocimientos médicos y los entrenamientos colectivos. La integración de las nuevas incorporaciones será uno de los principales trabajos de Epi durante esas semanas. Quedará por ver qué sucede con el Torneo Encestarías con tres gallegos.

El regreso a la Liga Endesa no se presenta únicamente como una vuelta al punto de partida. El club busca construir un Obradoiro más amplio, respaldado y preparado para consolidarse de nuevo entre los mejores equipos del baloncesto español.