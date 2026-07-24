Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de incendiosFiestas del ApóstolBorja IglesiasFuegos ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Fútbol

Guardiola rechaza la oferta de dirigir a Italia: "Ahora mismo no me siento capaz"

El técnico catalán transmitió personalmente este jueves a Paolo Maldini su decisión después de meditar la propuesta varios días, según avanza La Gazzetta dello Sport

Guardiola,en su último partido con el Manchester City.

Guardiola,en su último partido con el Manchester City. / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona / Roma

Fin del sueño de Paolo Maldini y la Federación Italiana de Fútbol. Pep Guardiola ha rechazado la propuesta para convertirse en seleccionador de Italia, una oferta impulsada por el director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, según adelantó este viernes el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", aseveró el técnico catalán durante la noche del jueves a los dirigentes federativos, según informó el rotativo, el diario deportivo de mayor tirada nacional del país, una información que posteriormente fue recogida por el resto de principales medios italianos.

El técnico catalán meditó durante varios días la oferta presentada por Maldini y Leonardo, pero finalmente optó por mantener la decisión que ya había tomado de alejarse temporalmente de los banquillos tras poner fin a su etapa de diez años al frente del Manchester City.

El diario italiano sostiene que entre los motivos del rechazo figuran el deseo de dedicar tiempo a su vida personal y a su familia, así como sus dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional, una función que consideraría difícil de desempeñar sin el contacto diario con los futbolistas.

El extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y City no llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta y trasladó personalmente su respuesta a Maldini.

Conte, Pirlo, Mancini...

El exfutbolista del Milán y excapitán de la 'azzurra' aseveró el jueves que Guardiola figuraba en la lista como "uno de los objetivos" y reveló que el organismo también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil.

Italia busca nuevo seleccionador desde la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado mes de abril, que dejó el cargo tras no conseguir la clasificación para el Mundial.

Noticias relacionadas

Tras la negativa del exentrenador del Barça, Andrea Pirlo se perfila como el principal candidato para asumir el banquillo de la selección italiana dentro del proyecto a largo plazo diseñado por la FIGC, así como un posible regreso de Roberto Mancini o la opción de Antonio Conte.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos
  2. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  3. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
  4. Más de 600 kilos de pulpo, vino y conciertos: la Fiesta de Interés Internacional a una hora de Santiago que arranca este viernes
  5. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  6. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  7. El tiempo amenaza con 'aguar' las Fiestas del Apóstol: el pronóstico de MeteoGalicia alerta de alta probabilidad de chubascos este viernes en Santiago
  8. Luz verde del Gobierno a una modificación de obra por 242.000 euros para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo

Totalmente arrasado: así se encuentra el camping Valle de Iruela tras el paso del incendio de Burgohondo

Totalmente arrasado: así se encuentra el camping Valle de Iruela tras el paso del incendio de Burgohondo

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Rianxo abre a porta a universos infinitos coa súa Feira do Libro

Rianxo abre a porta a universos infinitos coa súa Feira do Libro

Los hoteles gallegos arrancan el verano con más de un millón de pernoctaciones y un alza del 8,2 % en los precios

Los hoteles gallegos arrancan el verano con más de un millón de pernoctaciones y un alza del 8,2 % en los precios

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Destruyen un proyectil de la Guerra Civil encontrado durante un desbroce en el rural de Santiago

Destruyen un proyectil de la Guerra Civil encontrado durante un desbroce en el rural de Santiago

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

'GTA Online' recibe nuevos vehículos, objetivos en 'Golpe al Kortz Center' y mucho más

'GTA Online' recibe nuevos vehículos, objetivos en 'Golpe al Kortz Center' y mucho más
Tracking Pixel Contents