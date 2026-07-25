Oficial: Lewis Hamilton, sancionado con tres posiciones en parrilla

Ya hay decisión de la FIA. Casi dos horas después del final de la clasificación del Gran Premio de Hungría, el organismo rector ha decidido sancionar a Lewis Hamilton por una acción en Q3 en la que interfirió en la trayectoria de Oscar Piastri.

El británico, que perdió la pole por tan solo 0.012, finalizó la 'Qualy' situado en la segunda plaza, por detrás de Lando Norris y por delante de su compañero, Charles Leclerc, pero su posición de salida este domingo será mucho más retrasada. La FIA le ha impuesto una penalización de tres posiciones en parrilla tras estudiar las imágenes de la acción entre él y Piastri.

El incidente se produjo cuando Piastri se encontraba realizando su último intento en busca de mejorar su posición. Hamilton, que estaba por delante, bloqueó el paso al australiano en la curva 1 y le obligó a sobrepasar los límites de la pista, abortar su vuelta y por tanto, perder toda opción de escalar posiciones.

"Creo que mi mente está en otra parte en este momento, porque una vez que terminé mi vuelta, no sé si me interpuse en el camino de alguien, así que estoy tratando de repasar eso mentalmente, porque no era consciente de que venía nadie", reconoció el de Stevenage en la primera entrevista tras la sesión de clasificación.

Noticias relacionadas

La FIA entiende que, aún sin ser consciente, obstaculizó al piloto de McLaren y le privó de mejorar, y por tanto ha decidido castigar esa acción. De esta manera, Hamilton pasará de la segunda a la quinta plaza, por lo que Leclerc, Antonelli y el propio Piastri, que habían quedado por detrás, ganan una posición.

Fuente: Sport