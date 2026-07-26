El atletismo gallego brilla en el Campeonato de España con ocho medallas y tres títulos

El atletismo gallego volvió a ocupar un lugar destacado en el Campeonato de España absoluto al aire libre. La representación autonómica cerró las pruebas individuales celebradas desde el viernes en el Estadio Ciudad de Málaga con ocho medallas, distribuidas en tres oros, dos platas y tres bronces, realizando un buen papel en la competición nacional y que muestra la buena salud del atletismo gallego.

Daniel Chamosa fue el encargado de inaugurar la cuenta durante la jornada del viernes. El marchador pontevedrés se colgó la medalla de bronce en los 10.000 metros marcha con un tiempo de 39:22.48, que supuso además una nueva plusmarca gallega absoluta. El atleta de la Gimnástica únicamente fue superado por Paul McGrath, campeón con 38:23.52, y Óscar Martínez, segundo con 39:03.59.

La marcha volvió a proporcionar dos metales en la mañana del sábado. Antía Chamosa y Aldara Meilán acompañaron en el podio de los 10.000 metros a María Pérez, que dominó la prueba y estableció un nuevo récord de España con 42:12.93.

Antía Chamosa se proclamó subcampeona nacional con 44:07.51, mientras que la lucense Aldara Meilán confirmó su progresión con el bronce y un registro de 44:43.51. La pontevedresa se mantuvo como la principal perseguidora de María Pérez y Meilán resistió en la pelea por la tercera plaza para completar una nueva demostración de la fortaleza gallega en la especialidad. Los tres primeros metales de Galicia llegaron así desde la marcha, que volvió a ejercer como uno de los grandes pilares de la delegación.

David de la Fuente quedó segundo en los 5.000 metros, por lo que consiguió la medalla de plata, con un tiempo de 13:59.70.

El domingo trasladó el protagonismo hacia el mediofondo y los lanzamientos. Yulenmis Aguilar abrió la cuenta de oros gallegos al imponerse en la final de jabalina con un mejor intento de 59,78 metros. La atleta afincada en A Coruña dominó el concurso con enorme claridad y aventajó en más de once metros a Paula Redondo, segunda con 48,15, y Enya Carretero, tercera con 47,92. Su victoria confirmó su regreso a la primera línea nacional después de una etapa marcada por los problemas físicos.

Poco después llegó uno de los triunfos más esperados de la expedición. Adrián Ben revalidó el título nacional de los 1.500 metros y volvió a demostrar su capacidad para resolver una carrera táctica. El viveirense esperó hasta la última vuelta y terminó imponiendo su potencia en la recta para cruzar la meta en 3:47.54. Carlos Sáez fue segundo con 3:47.85 y Mariano García completó el podio con 3:47.96, en una llegada concentrada en apenas cuatro décimas.

La tercera victoria gallega llevó la firma de Belén Toimil. La mugardesa prolongó su dominio en el lanzamiento de peso y conquistó su séptimo título consecutivo al aire libre. La plusmarquista española partía como la principal favorita y confirmó esa condición dentro del círculo, ampliando una racha iniciada en 2020 que la mantiene como la gran referencia nacional de la especialidad y como una presencia habitual en lo más alto del podio estatal.

Pedro Osorio añadió otro bronce al medallero gallego al terminar tercero en la final de los 800 metros, con un tiempo de 1:47.35

De este modo, Adrián Ben, Yulenmis Aguilar y Belén Toimil ocuparon el escalón más alto del podio; David de la Fuente y Antía Chamosa consiguieron la plata; y Daniel Chamosa, Pedro Osorio y Aldara Meilán aportaron los tres bronces. Una cosecha construida entre la marcha, la jabalina, el peso y los 1.500 metros que volvió a exhibir la variedad y el nivel de las principales figuras del atletismo gallego.

Galicia concluyó de esta forma su participación en Málaga con ocho medallas y tres títulos nacionales. El campeonato dejó la consolidación de nombres como Ben, Aguilar, Toimil y los hermanos Chamosa, además de la confirmación de Aldara Meilán en el escenario absoluto. Mucho presente y futuro para el atletismo gallego, que sigue siendo capaz de brillar a nivel nacional y dejar algunos de los grandes competidores para la historia.