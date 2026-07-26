Norris vuelve a ganar y Alonso, a la pelea

Lando Norris ha impuesto su ley en el Gran Premio de Hungría y se ha anotado su primera victoria como vigente campeón del mundo. El piloto británico de McLaren se convierte en el quinto ganador distinto esta temporada y anima el campeonato, que llega al parón veraniego en su punto álgido y con más emoción que nunca.

La carrera en el Hungaroring, condicionada por la estrategia, dos golpes de efecto de Piastri, tras situarse primero en la salida y abandonar a falta de trece vueltas, y una sanción decisiva a Hamilton, ha elevado el espectáculo. Verstappen y Antonelli, segundo y tercero, respectivamente, han roto los pronósticos y han dejado fuera del podio a los Ferrari, que partían como principales favoritos este fin de semana.

El resultado, inesperado, permite a Kimi Antonelli minimizar daños después de arrancar séptimo en parrilla, su peor posición del curso. El italiano se marcha de vacaciones como líder destacado, con 50 puntos respecto a Hamilton y 59 sobre su compañero George Russell, que ha acabado sexto este domingo tras una salida desastrosa.

Definitivamente, Aston Martin ha confirmado en pista el salto cualitativo después de presentar un ambicioso paquete de 16 mejoras aerodinámicas y de chasis en Hungría. A la espera de que llegue el nuevo motor Honda tras el parón veraniego, en Zandvoort (23 agosto), las prestaciones del AMR26-B han permitido pelear a Fernando Alonso (14º) y Lance Stroll (13º) ya en la zona próxima a los puntos. Carlos Sainz, en su peor fin de semana con Williams, ha concluído 18º.

Piastri sorprende en la salida

Oscar Piastri, que había pasado desapercibido durante el fin de semana, ganó tres posiciones en parrilla, a costa de las sanciones de Hamilton y Antonelli. El australiano, tercero en la salida este domingo, ha aprovechado los problemas de Leclerc, que le precedía por la zona sucia de la parrilla, para superar al de Ferrari. Y en la primera frenada le ha ganado también el pulso a su compañero Norris, autor de la primera pole ‘no Mercedes’ de la temporada.

En la confusión, Verstappen ha escalado a la tercera plaza, a la estela de los McLaren y perseguido por Hamilton. El británico, hombre récord en el Hungaroring, con nueve poles y ocho victorias en este escenario, ha presionado a Max, lo ha intentado de todas las formas posibles, buscando forzar su error, mientras Piastri y Norris ampliaban distancias al frente.

El líder del Mundial Kimi Antonelli ha comenzado su particular remontada desde la séptima plaza de inicio, mientras que su compañero George Russell se ha quedado clavado en la salida y ha caído al fondo del pelotón (21º). Alonso (15º) y Sainz (17º) han ganado una posición en la arrancada, pero ambos han cedido en las primeras vueltas

Magistral Verstappen

Tras 14 vueltas, Hamilton ha adelantado su pitstop y ha completado un brillante 'undercut' a Verstappen. La réplica del neerlandés ha sido excepcional, con una doble maniobra de adelantamiento a Lawson y Lewis que ha hecho rugir las gradas del Hungaroring.

Hadjar ha hecho labor de equipo en Red Bull, bloqueando a los McLaren después de su parada, mientras los cuatro primeros virtuales -Piastri, Norris, Verstappen y Hamilton-, rodaban agrupados en menos de un segundo. La mejor imagen posible para esta nueva F1.

Antonelli, con medios de salida, ha heredado el liderato para intentar una estrategia diferente, a una sola parada. Mercedes ha llamado a box al italiano en la vuelta 22 y Kimi ha regresado a pista en sexta posición, con duros.

A la ‘guerra’ en McLaren y Ferrari

La carrera ha deparado sendos duelos en McLaren y Ferrari, con Verstappen intercalado entre ambos bandos. Norris, a ritmo de vuelta rápida, pedía paso para atacar a su compañero Piastri y Leclerc, con mejor ritmo, iba a por Hamilton.

El heptacampeón, que ha vuelto a anticiparse en la segunda tanda de paradas, 'volaba' en pista y Red Bull no reaccionaba con Verstappen, aún con media carrera por delante (35/70). Leclerc ha perdido fuelle y McLaren ha llamado primero a Piastri, mientras Norris pasaba a comandar la carrera.

Toque y sanción a Sainz

El australiano ha tenido que lidiar con el tráfico y se ha tocado con el Williams de Carlos Sainz, doblado. ¿Qué está pasado? clamaba Piastri, furioso. El incidente le ha costado perder el liderato de la carrera ante Norris y al madrileño, cinco segundos de penalización.

Norris quería despejar dudas y ha vuelto a demostrar por qué ha sido el más rápido este fin de semana el trazado magiar, imprimiendo un ritmo 'diabólico' pasa distanciar ya de forma irremisible a su compañero Piastri. Red Bull ha optado por una apuesta arriesgada y Vertappen ha afrontado con neumáticos blandos el último tercio de carrera.

Se rompe el McLaren

El último golpe de efecto lo ha protagonizado Piastri, que ha roto la caja de cambios de su McLaren a falta de trece vueltas para el final y ha propiciado un virtual safety car que los Ferrari no han dudado en aprovechar, con doble parada.

Hamilton y Leclerc, cuarto y quinto, respectivamente, pero con blandos nuevos, han lanzado una operación de caza y captura al líder Antonelli, mientras Verstappen progresaba a la segunda plaza tras Norris. La FIA ha castigado a Lewis con cinco segundos por superar la velocidad permitida en el pitlane durante su parada y el británico ha tenido que conformarse con el top cinco final.

Norris ha subido a lo más alto del podio por primera vez esta temporada, acompañado por Verstappen y el líder del Mundial Antonelli, dejando fuera del cajón a los Ferrari.

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Fuente: Sport