Brandon Childress, el base estadounidense con experiencia en Turquía, se une al Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro oficializó este domingo la incorporación de Brandon Childress, el base estadounidense cuya llegada a Santiago ya se había adelantado en EL CORREO GALLEGO. El director de juego, de 28 años y 1,83 metros, procede del Bursaspor turco y está llamado a asumir una responsabilidad principal en el proyecto con el que el conjunto compostelano regresará a la Liga Endesa.

La confirmación despeja una de las posiciones prioritarias de la planificación. Childress llega después de consolidarse como el gran organizador del Bursaspor, con el que promedió 14,9 puntos, 6,8 asistencias y 2,6 rebotes durante la última liga turca. Fue el máximo asistente de su equipo y uno de sus principales focos ofensivos del país.

Su capacidad de dirección también quedó reflejada en la Basketball Champions League. En seis encuentros firmó 10,5 puntos, 5,5 asistencias y 2,7 rebotes. Entre sus actuaciones más completas sobresalió la realizada frente al Joventut, cuando rozó el triple-doble con 14 tantos, once pases de canasta y siete capturas, aunque el conjunto de Badalona terminó imponiéndose.

El nuevo base obradoirista destaca por su velocidad, su manejo del bloqueo directo y su facilidad para generar ventajas. Puede producir desde la penetración, encontrar a los interiores en las continuaciones y asumir tiros cuando el ataque necesita una solución individual. El Obradoiro incorpora así un jugador acostumbrado a llevar el peso de la creación y a combinar anotación y dirección.

Una carrera construida lejos de casa

La temporada en Turquía confirmó la progresión que Childress había mostrado anteriormente en el CBet Jonava. En la liga lituana superó los 18 puntos por partido y se ganó el salto al Bursaspor. Su trayectoria profesional también incluye experiencias en Grecia, Estonia, Alemania y República Dominicana, además de un paso por la NBA G League.

El estadounidense se formó en Wake Forest, universidad en la que disputó cuatro temporadas y cerró su último curso con 15,6 puntos y 4,6 asistencias de promedio. Terminó su etapa universitaria con 1.415 puntos y formó junto a su padre la pareja de padre e hijo más anotadora de la historia de la Atlantic Coast Conference.

Brandon es hijo de Randolph Childress, una de las grandes figuras históricas de Wake Forest. Su padre fue elegido por los Detroit Pistons con el número 19 del Draft de 1995 y disputó posteriormente partidos en la NBA antes de desarrollar una extensa carrera en el baloncesto europeo. El apellido Childress continuará ahora su recorrido en Santiago.

Las plazas de extracomunitario, completas

Childress ocupará una de las dos plazas de extracomunitario de la plantilla. La otra corresponde a Alex Barcello, renovado después de ser una pieza fundamental en el ascenso. La configuración obliga a que las incorporaciones que resten se realicen entre jugadores comunitarios, Cotonou o de formación, salvo que se produzca algún cambio posterior.

Con el fichaje del base ya oficializado, la dirección deportiva centra su trabajo en las dos últimas incorporaciones. Ambas serán interiores y están destinadas a completar el quinteto titular: un alapívot abierto, con capacidad para amenazar desde el triple, y un pívot con presencia física, dominio del rebote y fortaleza cerca del aro.

El perímetro queda formado por Childress, Barcello, Olle Lundqvist, Caleb Agada, Sergi Quintela, Leo Meindl, Yunio Barrueta y Diogo Brito. En el juego interior continúan Alejandro Galán y Felipe Dos Anjos, a los que se ha unido Alonso Faure. Los dos fichajes pendientes terminarán de definir una rotación en la que el Obradoiro combinará continuidad, experiencia en la ACB y apuestas con margen de crecimiento.

Childress se convierte en la cuarta incorporación anunciada por el club después de Leo Meindl, Caleb Agada y Alonso Faure. Su oficialización confirma el avance de una planificación que ha reservado para el final la construcción del juego interior. El equipo de Diego Epifanio ya tiene al jugador encargado de llevar el timón; ahora le resta encontrar las dos referencias que deberán elevar su nivel bajo los tableros.