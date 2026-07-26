Un tercio de la plantilla del Real Madrid, con el futuro en el aire: Vinícius, Brahim, Camavinga, Gonzalo, Arda, Asencio...

El Real Madrid trabaja para cerrar las llegadas de Yan Diomande y Rodrigo Hernández, incorporaciones que pueden concretarse en las próximas horas para cerrar la plantilla de la que dispondrá José Mourinho. Los refuerzos del marfileño, que será blanco durante cinco temporadas, y del capitán de la selección española, con quien ya hay un acuerdo cerrado, se sumarían a los Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.

Vinícius, la primera carpeta

Sin embargo, ahora comienza la operación salida en el conjunto blanco, ya que presenta un overbooking de futbolistas que el técnico portugués ha pedido al club que se aligere con la salida de algunos futbolistas. El caso más llamativo es el de Vinícius Júnior. El brasileño tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y en enero ya podrá negociar con los clubes que están interesados en contratarle.

La negociación para su renovación lleva meses parada porque el carioca exige ser el que más cobre la de plantilla blanca, por encima de Kylian Mbappé. Una demanda que Florentino Pérez no acepta porque la apuesta estratégica del presidente es que el francés lidere el Real Madrid los próximos años. Vinícius ha mantenido sus exigencias en las dos últimas reuniones que han celebrado sus agentes con el club de Concha Espina y el presidente blanco ha preferido enfriar la situación esperando que el brasileño recule y acepte una oferta de renovación que mejora sus emolumentos actuales, pero no le sitúa por encima de Mbappé. El movimiento de Diomande es un toque de atención para Vinícius, por el que comienzan a preguntar clubes de la Premier. El Real Madrid ha decidido que no va a plegarse a las altas peticiones del brasileño, que ha visto cómo decaía su rendimiento en las dos últimas temporadas y que llega de hacer un Mundial discreto con Brasil, donde pese a ser el mejor de su selección vio cómo Noruega los eliminaba en octavos de final.

Pese a que Mourinho se ha puesto de perfil en este caso, en el Real Madrid mantiene que "hay una fecha prevista para reunirse con Roc Nations Sports y avanzar en la renovación de Vinícius". Pero la realidad es que las distancias siguen siendo insalvables y el Real Madrid tendrá que ponerlo en el mercado en los próximos días si quiere sacar algo de dinero con su salida. Su marcha, o su renovación si accede a firmar la propuesta que el club ha puesto sobre la mesa, promete ser el culebrón del verano en el Bernabéu.

Pero hay muchos otros casos que deben resolverse en los próximos días. Brahim Díaz espera conocer su rol una vez que se complete la plantilla porque la llegada de Diomande, e incluso la de Rodri, le dejarían en una situación complicada para sumar minutos. El marroquí tiene novias y hay varios equipos que han mostrado interés por hacerse con sus servicios. Es un jugador con mercado y el Real Madrid necesita hacer caja para compensar las inversiones realizadas este verano. Italia e Inglaterra parecen los posibles destinos del malagueño.

Camavinga o Tchouameni

Eduardo Camavinga insiste en quedarse en el conjunto blanco, pero Mourinho ya ha advertido que sobre centrocampistas y que su idea no es quedarse con todos si llega finalmente Rodri. El francés ha bajado mucho su rendimiento en las dos últimas temporadas y especialmente tras la marcha de Carlo Ancelotti. En Inglaterra el Arsenal de Mikel Arteta le sigue la pista y es un jugador por el que el Real Madrid también podría sacar una cantidad notable. Si mantiene su idea de quedarse, el club tendría que plantearse la salida de otro jugador y Aurelien Tchouameni parece haber recibido ofertas sustanciosas de Inglaterra, con el Manchester United muy interesado en hacerse con sus servicios. Aún así, es un jugador que gusta a Mourinho más que Camavinga.

Otro de los damnificados por la llegada de nuevos refuerzos será Arda Guler. El turco ha pasado de ser el protegido de Xabi Alonso a convertirse en fondo de armario en una plantilla en la que la llegada de Bernardo Silva le convierte en suplente recurrente. El futbolista viene de completar un Mundial muy decepcionante con Turquía, que después de pasar 24 años sin jugar una copa del mundo, quedó eliminada en la fase de grupos al quedar última en el D tras perder con Australia (0-2), Paraguay (0-1) y ganar en un partido que ya no valía para nada a Estados Unidos (3-2). Además, con Mourinho tendrá más protagonismo en la zona de tres cuartos un Jude Bellingham que ha demostrado en el Mundial con Inglaterra que ese es su sitio natural. Guler tiene mercado porque es un jugador que gusta en Inglaterra a equipos como el Chelsea de Xabi, el Arsenal de Arteta o el Newcastle. Sin embargo, tendrá que acomodarse al rol secundario para el que lo quiere Mourinho. Y ha comenzado la temporada fallando un penalti en el primer partido de pretemporada ante el Alcorcón. Mal comienzo para una temporada que se antoja complicada para el talentoso futbolista de Ankara.

Noticias relacionadas

Por último, hay jugadores como Raúl Asencio al que Jorge Mendes lleva semanas buscando equipo, o un Mendy que saldrá cuando esté recuperado de su enésima lesión muscular. Otro futbolista cuyo futuro está en el aire es Gonzalo García. Al entrenador le gusta, pero el club no quiere que pase otra temporada en blanco depreciándose y la competencia con Mbappé y Endrick invita a pensar que se marchará. El Real Madrid baraja la posibilidad de traspasarlo con derecho a recuperarlo durante su nuevo contrato y el Fulham de Arbeloa es el que más ha insistido en hacerse con sus servicios. Un jugador con gol que en el Bernabéu están convencidos que le vendrá bien 'hacer la mili' lejos de la Liga.