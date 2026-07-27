El Compostela cierra su centro del campo con la incorporación de Dani González

La SD Compostela ha terminado de perfilar su parcela media con el fichaje de Daniel González García (Reinosa, 29/01/2002), un joven centrocampista de 24 años que llega procedente del Arenteiro de Primera Federación y que aportará recorrido y llegada a la medular del conjunto blanquiazul. Firma hasta junio de 2027.

El futbolista cántabro se formó en las categorías inferiores del Racing de Santander, donde siempre fue considerado uno de los jugadores con mayor proyección de toda su generación. En el conjunto santanderino, Dani demostró una evolución muy temprana que le llevó en el verano de 2020, todavía en edad juvenil, a realizar la pretemporada con el primer equipo.

El canterano entró en dinámica del conjunto dirigido por Javi Rozada junto a otros talentos como Pablo Torre o Diego Ceballos. A pesar de regresar a los entrenamientos de la mano de Guillermo Fernández Romo y jugar cuatro partidos, el centrocampista no terminó de consolidarse en la plantilla principal del Racing y acabó siendo una pieza clave en el Rayo Cantabria.

Con el filial racinguista, Dani disputó 149 partidos repartidos en cinco temporadas en las que consiguió anotar 28 goles. El futbolista campurriano logró además un ascenso a Segunda Federación y fue de los jugadores más destacados del Rayo entre 2020 y 2025.

Dani González con el Rayo Cantabria. / Cedida

Especialmente destacable fue su última campaña en el equipo, en la cual participó en 34 encuentros —33 de ellos como titular—, marcó 11 goles y repartió 6 asistencias. Guarismos que evidencian un potencial ofensivo que le permite desenvolverse tanto de mediocentro como de interior, aprovechando su facilidad para incorporarse al ataque y su gran trato de balón.

Tras su gran año, el centrocampista decidió abandonar su Cantabria natal para comenzar su carrera en Galicia. El curso pasado defendió la camiseta del CD Arenteiro, con el que completó más de 1.000 minutos en Primera Federación.

Un centrocampista muy versátil

En sus inicios en la cantera del Racing sobresalió como un jugador acostumbrado al ida y vuelta, un clásico box to box, con capacidad para recorrer mucho campo. Sin embargo, con el Rayo Cantabria también demostró que puede adaptarse a posiciones más atrasadas, adoptando funciones más organizativas e incluso formando en el doble pívote. El Compos, en el anuncio del fichaje, ha definido a su nueva incorporación como "un centrocampista dinámico, con bo trato de balón, percorrido e capacidade para interpretar diferentes rexistros do xogo. Ademais, destaca polo seu compromiso, a súa intensidade sen balón e a súa facilidade para incorporarse ao ataque desde segunda liña".

Dani González realiza un pase. / Cedida

Esta polivalencia amplía el abanico de alternativas del cual dispone Carlos 'El Puma' de Lerma en la medular, parcela del campo en la que no se esperan más llegadas. Además del reinosano, el técnico extremeño cuenta a día de hoy con los siguientes centrocampistas: Diego Uzal, Joaquín Goris, Ces Cotos, Rafa de Vicente, David Rosón y Unai Peón. Una nómina de nombres que no se verá ampliada a no ser que el club encuentre en el mercado la oportunidad de dar un salto significativo de calidad.

Con todo esto, la esedé sigue perfilando su plantilla definitiva. La entidad promocionará además a un futbolista de la cantera al primer equipo, por lo que desde la dirección deportiva trabajan en tres perfiles para dar por finalizada la confección del proyecto: un portero, un defensa central y un delantero centro.