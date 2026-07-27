El Monbus Obradoiro ficha músculo y rebote: Joel Soriano, nuevo pívot para Sar

El Monbus Obradoiro ha cerrado el fichaje de Joel Soriano para reforzar su juego interior en la temporada de regreso a la Liga Endesa. El pívot estadounidense con nacionalidad dominicana, de 26 años y 2,08 metros, aportará físico, capacidad reboteadora y presencia cerca del aro a la plantilla dirigida por Diego Epifanio.

La incorporación responde al perfil que buscaba la dirección deportiva para encabezar la rotación de pívots. Soriano es un interior potente, con facilidad para finalizar por encima del aro, hacerse fuerte en el rebote y generar segundas oportunidades mediante su actividad bajo los tableros.

El nuevo jugador obradoirista conoce además la Liga Endesa. Durante la pasada temporada comenzó cedido por el Valencia Basket en el Casademont Zaragoza, con el que disputó 16 encuentros de la competición española y promedió 7,6 puntos y 3,4 rebotes, además de participar en nueve partidos de la FIBA Europe Cup.

Su etapa en Zaragoza terminó a finales de enero y Soriano completó el curso en el ratiopharm Ulm. En la liga alemana elevó sus prestaciones hasta los 9,3 puntos, 5,1 rebotes y 0,6 tapones, con un 58 % de acierto en tiros de campo durante los 16 partidos de la fase regular. También participó en los encuentros del play-off del campeonato germano.

El Valencia Basket había incorporado al pívot en mayo de 2025, después de su destacada experiencia en Puerto Rico y su paso por la NBA G League. Con el conjunto valenciano llegó a disputar ocho encuentros de la Liga Endesa, en los que promedió cinco puntos, 3,8 rebotes y un tapón en pocos minutos de juego. El club taronja anunció su desvinculación el pasado 9 de julio, una vez finalizado su contrato.

Un especialista cerca del aro

Soriano destaca especialmente por su fortaleza física y su capacidad para ocupar espacio en la pintura. Sus 116 kilos le permiten fijar a los defensores, jugar mediante continuaciones hacia el aro y competir ante interiores de gran tamaño. También ofrece protección de la canasta y una presencia importante en el rebote ofensivo.

Su perfil encaja con la intención del Obradoiro de incorporar un pívot capaz de hacerse fuerte bajo los tableros. El conjunto compostelano necesitaba una referencia para acompañar a Felipe Dos Anjos y Alonso Faure, que partirán inicialmente como segundo y tercer pívot de la rotación.

Dos Anjos deberá confirmar que puede trasladar a la ACB el rendimiento ofrecido durante el ascenso, mientras que Faure afrontará su primera experiencia en la máxima categoría. La llegada de Soriano permite ordenar las responsabilidades y evita que el joven interior alicantino tenga que acelerar su proceso de adaptación.

El nuevo fichaje cuenta también con licencia Cotonou gracias a su nacionalidad dominicana, por lo que no ocupa una de las dos plazas de extracomunitario ya destinadas a Alex Barcello y Brandon Childress. La ficha oficial de la ACB lo registra como jugador de República Dominicana con licencia COT.

Una destacada trayectoria universitaria

Nacido en Nueva York el 30 de enero de 2000, Soriano inició su etapa universitaria en Fordham y posteriormente se trasladó a St. John’s. Allí se convirtió en uno de los interiores más destacados de la Big East y terminó su trayectoria con 40 dobles-dobles.

Durante la temporada 2022/23 promedió 15,2 puntos y 11,9 rebotes, mientras que en su último curso firmó 14,1 tantos, 9,4 capturas y 1,8 tapones. Fue elegido jugador más mejorado de la Big East y formó parte del segundo mejor quinteto de la conferencia.

Joel Soriano defiende a Tomas Satoransky. / Europa Press

Tras no ser seleccionado en el Draft de 2024, firmó con los Charlotte Hornets y posteriormente se incorporó a los Greensboro Swarm de la G League. Su primera experiencia europea llegó ya con el Valencia, antes de pasar por Zaragoza y Alemania.

Con su fichaje, el Obradoiro deja prácticamente completada la plantilla. El club solo tendrá pendiente la incorporación del ala-pívot titular, para la que busca un jugador abierto, de alto nivel y con capacidad para amenazar desde el lanzamiento exterior. La rotación interior quedará formada por ese futuro ‘cuatro’, Alejandro Galán, Joel Soriano, Felipe Dos Anjos y Alonso Faure. La llegada del dominicano proporciona al equipo el físico y el rebote que necesitaba para competir bajo los tableros en su regreso a la Liga Endesa.