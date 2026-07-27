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La santiaguesa Alejandra Neira roza el triunfo absoluto en la Copa de las Naciones júnior tras sufrir una caída en la última etapa

La compostelana se repuso para conseguir la victoria en la jornada final de la Watersley Ladies Challengue

Se quedó a tres segundos de la polaca Maria Okrucinska, vencedora de la general

Alejandra Neira, en el centro, celebra su triunfo en la última etapa de la Watersley Ladies Challenge.

Alejandra Neira, en el centro, celebra su triunfo en la última etapa de la Watersley Ladies Challenge. / RFECiclismo

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Pablo Martínez

Pablo Martínez

Santiago

Alejandra Neira no para de sumar logros. El pasado fin de semana la ciclista santiaguesa venció en la última etapa de la Watersley Ladies Challenge, popularmente conocida como la Copa de las Naciones júnior, prueba en la que se quedó a tan solo tres segundos de celebrar también el triunfo en la clasificación general.

Superó una dura caída para cruzar en solitario la línea de meta en la jornada final de la prestigiosa prueba holandesa, la cual finalmente se llevó la polaca Maria Okrucinska.

Neira cerró su participación en la carrera con una brillante tercera manga. La compostelana venció en la última etapa para firmar una auténtica hazaña después de sufrir una durísima caída que le dañó la rodilla y las manos. Se repuso del golpe y siguió pedaleando con el triunfo de etapa entre ceja y ceja para terminar superando a la checa Spicarova por la mínima. Alejandra impuso un ritmo inalcanzable para el pelotón, donde se encontraba la líder de la general, Maria Okrucinska, que antes de la jornada final aventajaba en 33 segundos a la gallega.

Alejandra Neira, a la izquierda, celebra junto a sus compañeras de la selección española.

Alejandra Neira, a la izquierda, celebra junto a sus compañeras de la selección española. / RFECiclismo

Pese a que el recorrido era únicamente de 82 kilómetros, la santiaguesa estuvo a punto de remontar quedándose a escasos tres segundos de hacer historia. La polaca finalmente salvó el liderato y subió al podio ante la alegría de Neira y todo el conjunto español, ya que, además de la victoria de etapa de Alejandra, el combinado estatal se marcha de Países Bajos como el mejor equipo y con Lidia Castro con el maillot de vencedora de la clasificación de la montaña.

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De esta forma, Alejandra Neira continúa completando una temporada para la historia en la que ya ha logrado un bicampeonato de España en categoría júnior y varias victorias de mucho prestigioso. Además, su evidente evolución ha sido percibida por el Movistar Team, equipo del WorldTour al que se unirá a partir del próximo 1 de agosto.

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