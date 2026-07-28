El Compostela refuerza su defensa con el fichaje de Rubén Vilela
El joven central de 21 años llega a la 'esedé' procedente del Deportivo Fabril, con el que logró el ascenso a Primera RFEF la pasada campaña
La SD Compostela ha anunciado este martes el fichaje del joven central de 21 años Rubén Vilela (Ribadeo, 29/04/2005), que llega a las filas de la esedé procedente del Deportivo Fabril, con el que la pasada campaña logró el ascenso a Primera RFEF.
El joven central, con ficha sub23, aportará "xuventude, carácter e futuro" a la zaa del conjunto picheleiro. Desde el club destacan a Vilela como un central contundente, de gran envergadura. seguro en el juego aérero y con buena salida de balón. "Un defensor que destaca tamén pola súa intelixencia táctica, o seu compromiso defensivo e a súa marxe de crecemento", añaden.
Formado en la cantera del RC Deportivo de A Coruña, Rubén Vilela creció futbolísticamente en Abegondo desde categoría infantil, completando una salientable trayectoria hasta consolidarse en el Fabril. Con el filial coruñés, con el que debutó en edad juvenil, disputó esta última campaña once partidos, ocho de ellos como titular.
Además de esta experiencia en la Segunda Federación, el joven central también cuenta con pasado en Tercera, ya que estuvo un año cedido en la Sarriana, con la que también logró el ascenso de categoría disputando un total de 28 encuentros.
El central ribadense, que llega a la esedé tras lograr dos ascensos consecutivos, se sumó ya este martes a los entrenamientos del equipo.
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