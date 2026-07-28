La UEFA insta a los árbitros a sancionar las pérdidas de tiempo en el fútbol

Los árbitros europeos prestarán atención en erradicar las pérdidas de tiempo a partir de esta temporada, ya sea por simulaciones de lesiones o dilaciones exageradas en la reanudación del juego. Esa es una de las principales directrices que adopta la UEFA después de la reunión celebrada entre los representantes arbitrales de las 55 federaciones, los del organismo europeo del fútbol y un representante de la IFAB (International Football Association Board), el órgano supremo que regula las reglas del fútbol.

El encuentro estaba destinado a promover la máxima coherencia en la aplicación y la interpretación de las normas; entre ellas, además de agilizar el juego, se buscó un consenso para el protocolo que se utilizará para el uso del VAR en las jugadas que deberían ser revisadas. La conclusión representa un regreso a los orígenes de la implantación de la tecnología de vídeo: solo debería intervenir "en situaciones de error claro y evidente", es decir, cuando una decisión del árbitro es manifiestamente incorrecta o cuando el árbitro ha pasado por alto una jugada clara", según el comunicado de la UEFA. Las largas revisiones del colegiado ante la pantalla, además de la pérdida de tiempo, representa que la decisión tomada ni fue clara ni fue correcta.

El árbitro Joao Pedro Silva Pinheiro expulsa al suizo Breel Embolo por dos amonestaciones, la segunda por simular una falta durante el Argentina-Suiza del Mundial. / WILL OLIVER / EFE

Ni rastro de las pausas de hidratación

El VAR intervendrá en los casos de "error de identidad" en una tarjeta amarilla que sea la segunda de un jugador y suponga la expulsión; si es la primera, solo puede revisarse para identificar al jugador correcto, pero no se cambiará o anulará la infracción en sí, lo que implica que, como sucedió en el Mundial, se elimine alguna tarjeta si esa falta no se cometió.

Después de las múltiples novedades introducidas en el Mundial, Europa se centra en procurar que aumente el tiempo del juego. A diferencia de su colega y compatriota Pierluigi Collina, máximo responsable arbitral de la FIFA, el también italiano Roberto Rosetti, el director de arbitraje de la UEFA, no secundará la aplicación de las pausas de hidratación salvo en casos extremos de calor. Sí recoge, en cambio, todas las medidas adoptadas para reducir las pérdidas deliberadas de tiempo.

El año pasado se aplicó la regla de los ocho segundos para el saque del portero, salvo amenaza de recibir un córner en contra. Esta vez, se limita a diez segundos el tiempo para la sustitución de un jugador por otro; si se excede ese límite el sustituto no podrá entrar al campo durante un minuto. En el caso de que el cambiado sea el portero, como la normativa exige la presencia de un portero, la sanción será una tarjeta amarilla para el infractor por retrasar la reanudación.

Pau Cubarsí atiende a su compañero Joan García durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle. / Alberto Estévez / EFE

Un minuto fuera

El protocolo para las lesiones, simuladas o reales, establece que el jugador deberá abandonar el campo durante un minuto salvo que él indique que no necesita atención médica, el juego se haya detenido o esa lesión requiera ser tratada en el césped, como un choque entre un portero y un futbolista o dos jugadores del mismo equipo, y percances graves como una lesión en la cabeza, "un problema cardíaco o un evento que pone en peligro la vida" -indica la circular 34 de la IFAB-, un lesionado por una falta cometida por un adversario que es amonestado o expulsado o el lanzador del penalti está lesionado. Los golpes en la cabeza siempre comportarán una revisión médica fuera del campo.

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La vigilancia sobre los metas se acentúa ante la proliferación de "lesiones tácticas de los porteros" que persiguen una especie de tiempo muerto para que los jugadores acudan a hablar con sus entrenadores. La instrucción para los árbitros es la siguiente: "Salvo en determinadas circunstancias, si el portero requiere atención médica en el campo y/o el juego se detiene debido a una lesión real o sospechada del portero, un jugador de campo deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto".