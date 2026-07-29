Apuesta por la cantera en el Compostela: Turby da el salto al primer equipo

La Sociedad Deportiva Compostela sigue configurando su proyecto de cara a su temporada de regreso a Segunda Federación. Una configuración que, como suele ser habitual en el club, guarda siempre una pequeña recompensa a todo el trabajo realizado en la canteira picheleira. Y es que es normal ver todos los años cómo algún futbolista del Sigüeiro, antiguo filial blanquiazul, o del juvenil da el salto a la primera plantilla y este verano el elegido ha sido Adrián de la Fuente López (2007), conocido futbolísticamente como Turby.

El jugador compostelanista seguirá formando parte de la esedé en su estreno como futbolista sénior después de completar las últimas dos temporadas en el Juvenil División de Honor del Compos, en las que participó en 59 encuentros, y luego de dejar buenas sensaciones tanto en la presente pretemporada como en la pasada.

Su ascenso responde a un esfuerzo constante que viene de muy atrás. Antes de ingresar en el conjunto santiagués, Turby militó en el Conxo durante el curso 2023/24, donde compaginó minutos con el equipo de Liga Nacional y con el de Liga Gallega. Sin embargo, la mayor parte de su etapa formativa la desarrolló en el Xuventude Oroso.

Esta será oficialmente su primera aventura como sénior, pero realmente ya se había asomado al primer equipo con anterioridad. Si bien no llegó a sumar ningún minuto, la pasada campaña fue convocado hasta en dos ocasiones por Secho Martínez, ambas ante el Viveiro. Aunque su debut oficial no ha llegado aún, Turby participó en varios partidos de la última pretemporada, llegando incluso a ver puerta ante el CD Lalín, y en el amistoso ante el Dépor del pasado 18 de julio.

Samu Rodríguez y Jorge Maceira celebran junto a Turby durante la pretemporada pasada. / Nacho Castaño

Una opción para el carril

La idea de la parcela deportiva pasa por que el canterano se convierta en una alternativa para las bandas, principalmente para el carril izquierdo. Pese a que puede actuar indistintamente en zonas más adelantadas y posiciones más intermedias, Turby encaja a la perfección en ese rol con largo recorrido que, en principio, buscará potenciar Carlos de Lerma.

El duelo ante el Deportivo dejó un leve vestigio de lo que puede llegar a ser el Compos del técnico extremeño. ‘El Puma’ alineó una línea de tres centrales con dos carrileros, disposición que requiere de un gran rango de movimiento a los jugadores de banda. Manu Rivas, el cual formó como titular, ejemplifica a las mil maravillas lo que demanda el preparador pacense a sus carrileros. Potencia, esfuerzo y criterio con balón.

En ese costado izquierdo, Turby podría encontrar su sitio. Todo este análisis queda pendiente de la evolución táctica del equipo durante toda la temporada, ya que, como ha verbalizado De Lerma en más de una ocasión, no existe una idea de juego fija ni un sistema consolidado.

La confianza del nuevo entrenador y de todo el cuerpo técnico en el joven futbolista no es nueva. Antes incluso de dar comienzo la pretemporada, durante su rueda de prensa de presentación, el técnico ya puso a Turby como ejemplo de su forma de trabajar, basada en la meritocracia y el trabajo diario: “Para mí es indiferente si un jugador es Parapar y el otro es Turby. Me da un poco igual el nombre. Si el chico se merece jugar, va a jugar el chico”.

El verano entra en su fase decisiva

Con la promoción de Turby al primer equipo, el Compostela cuenta a día de hoy con 22 jugadores en plantilla, por lo que todavía dispone de tres fichas libres para completar su proyecto. La hoja de ruta sigue siendo la misma y, tras oficializar la llegada del defensa Rubén Vilela, la dirección deportiva trabaja ahora en la incorporación de un portero y de un delantero.

Antes de analizar posibles fichajes, la secretaría técnica deberá realizar un pequeño ejercicio de reflexión vinculado a la gestión de las fichas sub-23. El equipo no podrá destinar más de 16 licencias a jugadores sénior —nacidos antes del 2004—. Ahora mismo son 15. Ante esto, la intención del club es liberar una de ellas —seguramente la de un centrocampista— para contar con margen suficiente.

Si se cumplen los planes, el Compos podría abordar la llegada de un portero y de un delantero sin la necesidad de ajustarse a límites de edad. Sin embargo, la esedé peina el mercado de porteros sub-23 con el objetivo de sumar juventud a un puesto copado ahora mismo únicamente por la experiencia de Edu Sousa. La apuesta por un guardameta joven facilitaría la llegada de un delantero de entidad que eleve el potencial ofensivo del equipo. En esta situación —la idónea para el club— la plantilla quedaría configurada con ocho fichas sub-23 —entre ellas la de Turby y la del futuro portero— y 15 fichas sénior, incluyendo al delantero que debe poner el broche a la planificación deportiva.