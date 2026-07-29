El Monbus Obradoiro confirma el fichaje de Joel Soriano para reforzar su juego interior

El Monbus Obradoiro oficializó este martes el fichaje de Joel Manuel Soriano (Nueva York, 30/01/2000) para reforzar su parcela interior de cara a la temporada de regreso a Liga Endesa. El internacional dominicano, de 26 años y 2,08 metros, firma para fortalecer un juego interior que gana físico, intimidación y capacidad reboteadora con su llegada.

Soriano está llamado a liderar la rotación en la posición de pívot. Destaca por su potencia, su facilidad para finalizar cerca del aro, su dominio del rebote y su habilidad para generar nuevas oportunidades gracias a su actividad y oportunismo bajo el tablero.

Cualidades muy valoradas por el club compostelano que ve en el interior a "un pívot de gran capacidad física que destaca por su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su capacidad para aportar energía en ambos lados de la cancha".

El nuevo fichaje del cuadro picheleiro conoce muy bien la ACB. La pasada temporada, mismamente, comenzó cedido por el Valencia Basket en el Casademont Zaragoza con el que disputó 16 encuentros de la competición española y promedió 7,6 puntos y 3,4 rebotes.

Tras poner punto y final a su estadía en Aragón a finales de enero, el internacional dominicano se marchó al ratiopharm Ulm de la liga alemana, donde elevó considerablemente sus prestaciones. En la Bundesliga firmó medias de 9,3 puntos, 5,1 rebotes y 0,6 tapones, con un 58 % de acierto en tiros de campo durante los 16 encuentros de la fase regular, participando también en el play-off por el título.

Experiencia ACB y licencia Cotonou

Joel Soriano comenzó su trayectoria europea en mayo de 2025 de la mano de Valencia Basket. Luego de destacar en el Santeros de Aguada de la liga dominicana y en la G League, recaló en la capital del Turia donde disputó ocho duelos de Liga Endesa en los que promedió 5 puntos y 3,8 rebotes. Finalmente, después de algo más de un año vinculado al conjunto valenciano, Soriano se desligó de la entidad de forma definitiva el pasado 9 de julio.

Joel Soriano defiende a Facundo Campazzo. / EFE

Además de su condición de agente libre, otro de los aspectos que ha facilitado la incorporación de Soriano al Obra es su licencia Cotonou. Al tener nacionalidad dominicana, no ocupará una de las plazas de extracomunitario de la plantilla obradoirista ya destinadas a Alex Barcello y Brandon Childress.

Su llegada permitirá además repartir responsabilidades en el juego interior. Felipe Dos Anjos afrontará el reto de trasladar a la ACB el gran rendimiento ofrecido durante la temporada del ascenso, mientras que Alonso Faure vivirá su estreno en la élite. La incorporación del dominicano evita que el joven pívot tenga que asumir un protagonismo excesivo en su primer curso en la categoría.

A pesar de ser internacional por la República Dominicana, Joel Soriano nació en Nueva York y desarrolló todo su baloncesto formativo en los Estados Unidos. Su carrera universitaria le llevó a los centros de Fordham y de St. John's, donde se consagró como uno de los pívots más prometedores del país norteamericano. Especialmente recordado es en la conferencia Big East, en la que firmó 40 dobles-dobles, recibió el premio al Jugador Más Mejorado y fue incluido en el segundo mejor quinteto.

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Con la llegada del interior, el Obradoiro encara la recta final de la reconstrucción de la plantilla. El equipo santiagués decidió mantener el bloque que consiguió el ascenso a ACB, mientras ha ido añadiendo piezas de calidad al equipo de Diego Epifanio. La dirección deportiva mantiene ahora como principal objetivo la incorporación del ala-pívot titular, un perfil abierto, con capacidad para amenazar desde el perímetro y completar una rotación interior formada por Alejandro Galán, Felipe Dos Anjos, Alonso Faure y el propio Joel Soriano.