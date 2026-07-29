GOLF
El Torneo Apóstol-Xacobeo reúne a más de un centenar de golfistas en Santiago de Compostela
La tercera edición de la prueba se consolida en el calendario, con triunfo para Alejandro Sánchez, Antonio Rey, Simón Gómez y Chus Bello
Compostela Golf acogió este fin de semana la tercera edición del Torneo Apóstol-Xacobeo 2026, una competición que reunió a más de un centenar de jugadores llegados de distintos puntos de Galicia y que continúa consolidándose como una de las principales citas del calendario autonómico de Pitch & Putt.
La excelente climatología acompañó durante toda la jornada, permitiendo el normal desarrollo de la competición y propiciando un gran ambiente de convivencia entre jugadores, familiares y aficionados que se acercaron a las instalaciones del club compostelano.
En el plano deportivo, la igualdad fue la nota predominante. Las diferentes categorías no se decidieron hasta el último hoyo, en una muestra del elevado nivel de los participantes y de la emoción que presidió el torneo desde el inicio.
En cuanto a los resultados, Alejandro Fernández se proclamó vencedor en la categoría Scratch, mientras que Antonio Rey se impuso en hándicap 1 y Pedro García hizo lo propio en hándicap 2. En la categoría júnior, el triunfo fue para Simón Gómez, mientras que Chus Bello se alzó con la victoria en la categoría femenina.
La competición concluyó con la entrega de premios, en un acto que contó con la presencia de Marcos Gómez, comisario del Año Santo Xacobeo 2027, en representación de la Xunta de Galicia, y de David Senra, gerente de Compostela Golf, quienes fueron los encargados de entregar los trofeos a los vencedores.
Con tres ediciones celebradas, el Torneo Apóstol - Xacobeo sigue creciendo tanto en participación como en prestigio, consolidándose como una de las pruebas de referencia del Pitch & Putt autonómico.
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