El Compos viste a sus porteros con los colores de Santiago: así es la nueva camiseta que ya está a la venta

La SD Compostela presentó este jueves su nueva camiseta de portero para la temporada 2026/27, un diseño de Adidas que toma como inspiración los colores de la ciudad de Santiago: el burdeos y el azul claro. La elástica vestirá a los guardametas de la esedé en su campaña de regreso a Segunda Federación y ya se encuentra a la venta en la Compostenda.

Bajo el lema "As cores da cidade para defender a nosa portería", el Compos dio a conocer una equipación que apuesta por un rojo oscuro intenso como tono predominante —al igual que la bandera de la ciudad—, combinado con mangas en un azul celeste que llega hasta el cuello redondo de la camiseta. El clásico burdeos vuelve a aparecer en las tres franjas tradicionales de Adidas que lucen también en las extremidades de la pieza.

En el frontal, en el mismo azul, destaca el escudo monocromático del Compostela, el logotipo de la marca y el patrocinador principal, Xacobeo 2027, que protagoniza la camiseta aprovechando la celebración del próximo Año Santo. Una elástica de líneas sencillas y aspecto clásico que evoca al fútbol inglés, más concretamente, a equipos como el West Ham, Burnley o Aston Villa.

Rubén Vilela con la nueva primera equipación del Compostela. / SD Compostela

La presentación de la camiseta de portero se une a la nueva colección 2026/27 iniciada hace unas semanas con la primera equipación del cuadro santiagués. Un diseño que recupera la tradicional división vertical del Compos en su característico blanco y azul con un claro guiño a la histórica temporada 1996/97, en la que el club compitió en Primera División. Al igual que la equipación de portero, la camiseta principal se encuentra a la venta en la Compostenda a un precio de 67,95 euros.

Con ambos diseños ya presentados, la entidad compostelanista sigue dando forma a este nuevo proyecto al que le restan dos incorporaciones —un portero y un delantero— y una segunda equipación que será presentada en las próximas horas y que abandonará el negro azabache después de dos años.