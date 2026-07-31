El Compostela se viste de verde para rendir homenaje a uno de los grandes símbolos de Santiago

La SD Compostela presentó este viernes la que será su segunda piel de cara a la temporada 2026/27. Una nueva camiseta que continúa reforzando el vínculo de la entidad con Santiago a través de un diseño en color verde oscuro con detalles en azul celeste inspirado en el Mercado de Abastos, uno de los lugares más emblemáticos de la capital gallega.

Durante el acto de presentación de la nueva equipación, celebrado en la parte central del propio mercado, Miguel Fernández, gerente del club, explicó que el objetivo vuelve a ser que la camiseta del Compos trascienda de lo meramente deportivo y tenga alguna relación con los símbolos de Santiago: "Sempre buscamos que a nosa segunda equipación entronque con algo importante da cidade".

Presentación de la segunda equipación de la SD Compostela para la temporada 2026/27. / Antonio Hernández

El directivo blanquiazul también aprovechó para agradecer la implicación de la Praza de Abastos, de su gerente Marta Rey, del Concello de Santiago y del concejal Xan Duro para hacer posible la colaboración entre club y mercado.

Por qué es de color verde

Según Fernández, el nuevo diseño nace de la intención de reflejar la esencia del lugar en base a la utilización del color verde. "Pensamos que esta mestura de verdes, tanto o verde tan típico de Santiago como ese verde turquesa mesturado co celeste, representa moi ben todo o que ves ao entrar na Praza: esos toldos, os produtos de temporada, os produtos do mar...", añadió.

Los toldos del Mercado de Abastos, con su característico color verde. / Facebook

La camiseta también guarda un pequeño guiño al estilo arquitectónico del mercado y de los edificios poligonales que rodean el recinto en su estampado. Una sucesión de líneas en tono verdoso más claro forma una especia de figura panal que copa la parte frontal de la camiseta. Esta misma tonalidad protagoniza las mangas de la pieza sobre las que se posan las clásicas franjas de Adidas en azul celeste, mismo color en el que luce el logotipo de la marca, el escudo del club y el patrocinio principal de Xacobeo 2027.

Una camiseta de estilo fresco e innovador que rompe con el negro azabache, que había protagonizado la camiseta alternativa del Compostela en las últimas dos temporadas. Por último, el gerente blanquiazul subrayó que la nueva colección pretender ofrecer prendas "o máis bonitas e atractivas posibles" sin dejar de lado los símbolos, las instituciones y los colectivos de la ciudad.

Sus palabras dieron paso a la intervención del concejal de Mercados de Santiago, Xan Duro, que puso en valor la colaboración entre dos referentes picheleiros: "Se hai dúas cousas que son tradición en Compostela, unha é a Praza de Abastos e a outra é a esedé. Xuntar as dúas entidades nunha camiseta é das mellores ideas que teño visto”, aseguró.

Con el lanzamiento de esta nueva elástica, el Compostela completa su conjunto de equipaciones para la temporada 2026/27. Los futbolistas de campo compaginarán el verde con el clásico blanquiazul, que luce en la camiseta principal con un diseño que evoca a la histórica campaña 1996/97, mientras que los porteros vistirán de burdeos y azul celeste en honor a los colores de la bandera de la ciudad de Santiago.