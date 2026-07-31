Las figuras más destacadas del deporte de O Pino reciben su galardón

Por tercer año consecutivo, el Concello de O Pino reconoce todo el trabajo y el esfuerzo de la estructura deportiva de la localidad con la entrega de los premios a los mejores deportistas de la temporada. En esta nueva entrega, los galardonados han sido el jugador de hockey sobre patines Hugo Rodríguez Blanco, la atleta Xiana García Seijo y el equipo cadete de la SD O Pino.

Durante el acto de premiación, celebrado ayer en la sede municipal del Concello, el alcalde Manuel Taboada aseguró que con la entrega de los diplomas al mérito deportivo, O Pino quiere reconocer «el trabajo y el esfuerzo diario que hacen estos jóvenes y esta joven y el sacrificio que implica para sobresalir en las diferentes disciplinas».

«Vosotros sois los embajadores de O Pino por Galicia adelante, cuando participáis en las diferentes competiciones», comentó el alcalde a los galardonados ante las familias que se dieron cita en el salón de plenos. En la entrega de distinciones también participaron el concejal de Deportes, Borja Castro, el concejal José Fuentes, y el técnico de Deportes, David Castiñeiras. El Concello de O Pino reconoció los méritos de los deportistas locales más destacados durante la temporada entregándoles un trofeo y un diploma.

Hugo Rodríguez Blanco, jugador de la AC Órdenes de hockey sobre patines, se proclamó campeón autonómico sénior y logró, junto con su equipo, el ascenso de categoría.

Xiana García Seijo recibe el diploma al mérito deportivo. / Cedida

Por su parte, la atleta Xiana García Seijo, integrante del Club Atletismo O Pino, consiguió un destacado cuarto puesto en la prueba de los 100 metros vallados en el Campeonato Xunta de Galicia sub-20, celebrado el pasado 27 de junio en O Pereiro de Aguiar.

En la categoría de equipos, el consistorio reconoció al conjunto de cadetes de la SD O Pino, campeón de liga en Segunda Futgal y semifinalista de la Copa del Sar.

El Concello instauró estos reconocimientos en el año 2023 con el objetivo de dar visibilidad a los méritos de la juventud empadronada en el municipio que destaca en distintas disciplinas deportivas. A través de esta iniciativa, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el deporte de base y con el apoyo a las nuevas generaciones de deportistas de O Pino.